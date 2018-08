MARIANO CATANZARO E VALENTINA PIVATI SI SONO LASCIATI/ Uomini e Donne: "non l'ho mai tradita"

Mariano Catanzaro e Valentina Pivati si sono lasciati: l'ex tronista di Uomini e Donne si lascia andare ad un lungo sfogo. "Ero innamorato, lei ricambiava, ma poi...".

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 15.18 Stella Dibenedetto

Mariano Catanzaro e Valentina Pivati

Mariano Catanzaro prende le distanze da Valentina Pivati. L’ex tronista di Uomini e Donne, nello sfogo con cui ha replicato alle parole dell’ex fidanzata (leggete in basso), ha chiesto ai fans di non associare più il suo nome a quello dell’ex corteggiatrice. “Ora vi chiedo una cosa: non associate più il mio nome a Valentina, perché io sono tutta un’altra cosa. Né meglio, né peggio, ma un’altra cosa. Ci siamo detti ‘ti amo’, ma dopo una settimana non si è capito cos’è stato. Noi siamo rimasti in contatto, ma non come dice lei, perché non dice la verità? La verità è che in questo mese ci sono state due chiamate, ma così…per sapere come stavamo. E che senso ha se fino a ieri ci siamo detti ‘ti amo’, a che serve ora la chiamata di cortesia? Ma in buoni rapporti di cosa? Io oggi non sono arrabbiato, ma consapevole. Consapevole di quello che ho dato, di quello che sono e di quello che voglio. A oggi posso dire che a me una persona così non mi piace, non la voglio!”, ha dichiarato Mariano nel corso della diretta su Instagram. L’ex tronista, inoltre, ha replicato a chi parla di frequentazioni con altre ragazze spiegando di non aver mai tradito Valentina. Tra i due, dunque, non è finita nel migliore dei modi. La Pivati replicherà all’ex fidanzato? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LO SFOGO DI MARIANO CATANZARO

Storia finita tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati. La conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati che hanno deciso di rompere il silenzio dopo i rumors che stavano circolando sui social. I followers, infatti, avevano notato un certo distacco tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ipotizzando una crisi in atto che, a quanto pare, si è già trasformata in una separazione ufficiale. A prendere la decisione di chiudere la storia, stando alle dichiarazioni di Mariano, sarebbe stata proprio Valentina. Catanzaro che, nel corso della sua avventura sul trono ha sempre offerto l’immagine del classico playboy napoletano, dopo la scelta, si è dedicato unicamente alla sua storia d’amore come ha confermato la stessa Valentina. Sinceramente innamorato della fidanzata con cui stava facendo dei progetti, è stato letteralmente spiazzato dalla decisione della Pivati di chiudere il rapporto. “Io ero innamorato, sono stato il primo a dirle ti amo e lei l’ha ricambiato. Poi non so cosa sia successo ma sono cambiate le cose. Forse era un rapporto unilaterale. Mi ha lasciato lei, all’inizio ci sono rimasto male perché io ci credevo come un bambino crede a Babbo Natale”, ha raccontato Catanzaro nel corso di una diretta su Instagram.

LA REPLICA A VALENTINA PIVATI

Mariano Catanzaro è un fiume in piena e, nella lunga diretta fatta con i fans, ha replicato a Valentina Pivati. Quest’ultima, nell’annunciare la fine della storia, aveva svelato ai fans di avere comunque un ottimo rapporto con Mariano promettendo che, in futuro, non parlerà mai male di lui. Diversamente da quanto visto in trasmissione, infatti, l’ex corteggiatrice ha dichiarato di essersi trovata di fronte un Mariano che l’ha piacevolmente colpita e che continua a sentire ancora. Catanzaro, però, non la pensa totalmente così. “Lei dice che abbiamo un buon rapporto, ma non è cosi. Ci siamo detti ti amo, l’ho scelta come fidanzata è inutile vedersi da amici: o sei nella mia vita come fidanzata o non ci sei proprio” – spiega Mariano che poi aggiunge dettagli alla storia – “Lei parla di incomprensione caratteriale ma questo è vero fino ad un certo punto. Ho dato tutto quello che potevo dare. Io vedevo una prospettiva futura, ero predisposto a una convivenza, io c’ero e non mi sono mai tirato indietro. Io non riesco a capire cosa sia successo ma non si può recuperare”.

MARIANO CATANZARO SINGLE

Nessun terzo incomodo avrebbe causato la fine della storia tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati. Quest’ultima, nel rispondere ai fans che le hanno parlato di un Mariano beccato in compagnia di altre ragazze, ha dichiarato: “Vi dico anche che mi stanno segnalando in tanti di averlo visto con altre ragazze. Mariano finché è stato con me, si è sempre comportato bene e per me è quello l’importante. Ora, qualunque cosa faccia, l’importante è che sia felice. Quindi se potete gentilmente evitare di mandarmi le foto di quello che fa, mi fate una gentilezza”. Da parte sua, l’ex tronista ha confermato di non avere un’altra ragazza e di voler restare solo: “Non ho altre ragazze, al contrario di quello che dicono certe segnalazioni. Per il momento preferisco restare da solo”.

