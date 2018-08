Mediaset oscurata, problemi ricezione canali/ Cos'è successo? Oggi 3 agosto anomalie in varie zone d'Italia

03 agosto 2018 Anna Montesano

Moltissimi utenti stanno segnalando, in queste ore, seri problemi con i canali Mediaset. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo a Rete 4, Italia 1 e Canale 5. L'anomalia sta colpendo, precisamente, la città di Torino e altre zone limitrofe con alcuni disservizi anche in Valle d'Aosta. Gli utenti segnalano di non poter usufruire dei canali e di aver ricevuto anche un messaggio del decoder che invita ad aggiornare le reti sulla base delle nuove frequenza, fatta l'operazione però non accade nulla. Intanto due giorni fa c'è stata una riprogrammazione delle reti Mediaset con la cancellazione totale di Premium Sport 1 e 2 oltre alla ricollocazione di Rete 4 HD sul canale 504 e di Mediaset Extra HD al canale 534. Al momento non si hanno notizie precise riguardo la causa di queste malfunzionamenti che potrebbero essere causati anche da qualche guasto al ripetitore nell'area torinese.

MEDIASET DOWN: PROSSIME ORE IMPORTANTI

Le prossime ore saranno però fondamentali per cercare di capire se il down geolocalizzato sia comunque risolvibile nell'immediato. Intanto Mediaset ha sancito l'addio al calcio chiudendo ufficialmente i seguenti canali: Premium Sport HD, mentre a seguire chiudono i battenti anche i canali Premium Calcio 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Un cambio di rotta scelto dal biscione con Sky che ha acquistato praticamente tutti i diritti grazie anche all'accordo con la piattaforma online Dazn. Ricordiamo che Dazn trasmetterà solo online e bisognerà comunque fare un abbonamento a parte con delle offerte riservate ai clienti Premium e Sky. Speriamo intanto che Mediaset riesca a risolvere la questione riguardo questi problemi che si sono presentati a Torino.

