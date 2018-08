Mercedesz Henger/ Video, “Boomerang”, il tormentone della ex naugrafa. Nel videoclip anche Michael Terlizzi

Anche Mercedesz Henger prova a debuttare nella musica con un tormentone estivo, "Boomerang". il videoclip è virale, lei balla con Michael Terlizzi e Lucas Peracchi

Mercedesz Henger pubblica "Boomerang"

Ormai tutti, ma proprio tutti, cercano di sfondare nella musica. L’ultima a provarci è Mecedesz Henger, ex naufraga dell’Isola dei Famosi e figlia della più famosa Eva. Mercedesz dopo la partecipazione al reality è notevolmente cambiata e la sua trasformazione è stata davvero impressionante: da ragazzina acqua e sapone, a donna con nuove e importanti consapevolezze. Nuovo colore di capelli, nuova taglia di reggiseno, abbigliamento più seducente. Mercedesz ha anche incontrato l’amore: Lucas Peracchi, ex volto di Uomini e Donne. Per l’estate, la giovane, ha voluto che ancora tutti tornassero a parlare di lei, e quale modo migliore se non con un tormentone estivo? Il titolo è Boomerang, assomiglia vagamente alla fotunata Roma-Bankok di Baby K e il suo video conta già quasi 100 mila visualizzazioni.

IL VIDEOCLIP RICCO DI INCOERENZE

Il suo singolo si chiama “Boomerang”, il sound è pop dance e il testo è un inno all’estate, a quel periodo dell’anno in cui i giovani si divertono e postano su Instagram foto e, appunto, boomerang. La canzone è stata realizzata in collaborazione di Ben Dj e all’interno del video si vedono due personaggi noti al pubblico. Lucas Peracchi, fidanzato della Henger, e Michael Terlizzi, il figlio del naufrazo non famoso dell’Isola. All’interno del videoclip ci sono molte incoerenze, si passa da immagini di feste e ragazzi in costume da bagno a volti di bambine vicino al mappamondo. Il ritornelo? È proprio quello ad assomigliare molto alla canzone di Baby K: “Roma, poi Parigi, poi Bogotà. Party con gli amici, poi si vedrà. Storie, boomerang. Tutti gli Instagram. Tutte come attrici, ma poi si sa, 24 ore non resteran. Che storie, boomerang. Tutti gli Instagram”.

