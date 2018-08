Nancy Brilli/ La malattia prima della maternità (Non disturbare)

Nancy Brilli è una delle ospiti di Paola Perego nell'ultima puntata di Non disturbare in onda questa sera, venerdì 3 agosto, su Rai 1. La malattia e poi la maternità.

Nancy Brilli

La vita da mamma di Nancy Brilli è iniziata con un miracolo. I medici hanno detto a lungo all'attrice che non avrebbe mai potuto avere un figlio, ma nel 2000 qualcosa è cambiato. La sua relazione con il marito Luca Manfredi, regista e figlio del grande attore Nino Manfredi, ha preso una strada diversa grazie alla nascita del loro primo figlio Andrea. La Brilli è riuscita ad affrontare l'impossibilità di avere dei figli sfruttando le ultime scoperte della scienza, riuscendo a coronare il suo sogno nonostante l'endometriosi, una patologia che l'ha spinta fino a soffrire di tumore all'utero. Nancy Brilli racconterà questa sua esperienza drammatica, ma con l'esito felice, nella puntata di Non disturbare che andrà in onda questa sera, venerdì 3 agosto 2018, su Rai 1. Saranno tanti i ricordi che l'attrice riporterà alla memoria in questa occasione televisiva, a partire dal primo matrimonio con Massimo Ghini e infine l'amore ritrovato con il regista Luca Manfredi. A 54 anni d'eta, l'attrice pluripremiata tra l'altro sfoggia ancora un fisico da urlo. Lo dimostra lo scatto sexy che l'ha immortalata a Ponza in questi giorni, avvolta nel suo bikini vintage che ha messo in mostra le sue curve. Il settimanale Oggi è riuscito a catturare qualche scatto dell'artista, subito ripostato dalla diretta interessata su Twitter. Clicca qui per leggere il post di Nancy Brilli.

La perdita della madre

Nata con il nome di Nicoletta Brilli, Nancy è riuscita a farsi notare nel mondo dello spettacolo italiano. Lo dimostra il David di Donatello ed il Nastro d'Argento ottenuti nel corso della sua carriera. La sua vita privata tuttavia non è stata per niente semplice e non solo per l'impossibilità di vedere finalmente alla luce Chicco, il piccolo Francesco, ma anche per la malattia della madre che l'ha colpita duramente. Durante un'intervista a Pomeriggio Cinque, la Brilli ha infatti parlato della scomparsa vissuta quando era bambina. La madre infatti è morta quando aveva trentanove anni, "e i miei ricordi si sono cancellati con la sua morte". La decisione dell'artista tuttavia è di non fare la vittima nemmeno di fronte a questa situazione così drammatica. Ricorda il volto della madre ogni volta che qualcuno la applaude, pensando "guarda, volo", in ricordo di un episodio della sua infanzia. "Voglio far divertire la gente, è la mia missione", ha invece sottolineato parlando a tu per tu con la padrona di casa Barbara d'Urso.

