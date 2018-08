OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 3 agosto 2018, previsioni: Sagittario arriva Venere! In amore tutto si sistema...

Paolo Fox, oroscopo oggi 3 agosto 2018. Previsioni segno per segno: fine settimana positivo per il Toro grazie al transito della Luna. Momento lavorativo ok per i Gemelli

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per la giornata di venerdì 3 agosto 2018. Ariete: la Luna è nel vostro segno, vi porta molta energia e al contempo agitazione. Vi sentite quindi molto forti e pieni di voglia di agire. State attenti però a non farvi prendere dalla voglia di fare troppe cose o promettere delle realtà esagerate. Quindi state attenti in amore. Agosto sarà un mese fondamentale, ma anche un momento in cui scegliere di cambiare qualcosa dal punto di vista sentimentale o di ritrovare delle certezze. Leone: in questo momento volete stare sempre al centro di ogni situazione. Questo lato del vostro carattere è qualcosa che le persone apprezzano molto, dato che avete sempre il vantaggio di essere sempre combattivi e forti. Siate prudenti in amore. Se non riuscirete a sistemare dei problemi ad agosto, queste situazioni si risolveranno a settembre. Sagittario: lunedì prossimo Venere inizia un passaggio nel vostro segno molto importante. Siete molto forti. Per coloro che vogliono vivere una bella storia con un appartenente al segno della Bilancia, del Leone o dell’Ariete: questo è il momento giusto.

Per il Toro il fine settimana sarà molto positivo, dato che la luna transiterà nel vostro segno. Urano e Saturno appaiono molto favorevoli. In questi giorni qualcuno di voi potrebbe avere delle conferme. Amici della Vergine, dovete vivere questo fine settimana in maniera più cauta. Cercate di pensare un po' di più a voi stessi. Siete molto attenti in ogni cosa, come per esempio nelle nuove storie, in cui avete bisogno di conferme e di rassicurazioni. Le certezze stanno tornando e dovrete far leva su di esse. Capricorno: siete caratterizzati da una grande intransigenza. Cercate di ascoltare anche i suggerimenti degli altri. Se avete percorso una strada difficile ora potete ritornare a viverla in maniera più tranquilla.

AMORE AL TOP PER...

Se siete dei Pesci negli ultimi periodi avete vissuto una situazione difficile dal punto di vista sentimentale. Ascoltate bene il vostro cuore. È molto importante che ritroviate un po' di tranquillità. State attenti ai tradimenti e alla gelosia. Per il Cancro attenzione in amore, dato che avete bisogno di recuperare dato che siete molto concentrati sul lavoro e poco sui sentimenti. Le stelle di questo momento segnalano come voi stiate vivendo una certa ansia forse per qualcuno che vi è vicino. Amici del Leone, siate prudenti in amore. Se non riuscirete a sistemare dei problemi ad agosto, queste situazioni si risolveranno a settembre. Per i nati sotto il segno del Sagittario che vogliono vivere una bella storia con un appartenente al segno della Bilancia, del Leone o dell’Ariete: questo è il momento giusto.

LAVORO AL TOP PER...

Per i Gemelli, tutte le realtà lavorative che avete portato avanti negli ultimi tempi saranno positive. Importante è che siate coscienti che vi sia un limite ed è quello del mese di ottobre. Quindi se avete deciso di fare delle cose, cercate di portarle a termine entro quel mese. Nel lavoro vi sono delle buone prospettive per il Capricorno, un momento sicuramente importante da vivere. Per lo Scorpione forse vi sono state delle spese non previste, per la casa o in ambito lavorativo. Per l'Acquario la giornata sarà positiva, ma alla fine potrebbe arrivare un po’ di stress. In questi ultimi tempi, i vostri weekend sono stati un po' agitati, dato che forse state cercando di fare qualcosa di nuovo.

