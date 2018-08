Passione sinistra/ Su Rai Movie il film con Valentina Lodovini (oggi, 3 agosto 2018)

Il film Passione sinistra va in onda su Rai Movie oggi, in seconda serata. Nel cast anche Alessandro Preziosi, Valentina Lodovini, alla regia Marco Ponti. Il dettaglio della trama.

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 18.06 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Rai Movie

CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DEL FILM

Passione sinistra è una pellicola italiana del 2013 di genere commedia ed è stata diretta da Marco Ponti che ha anche esteso la sceneggiatura mentre il soggetto è stato scritto da Chiara Gamberale. La produzione del film è stata firmata da Donatella Botti e le case di produzione che hanno reso possibile la realizzazione del film sono Bianca Film e Rai Cinema, la distribuzione è stata invece eseguita dalla 01 Distribution e il montaggio è stato realizzato da Clelio Venevento con le musiche di Gigi Meroni e la scenografia di Patrizia Alfonsi. Tra le principali protagoniste di questo film c'è l'attrice e modella italiana Eva Riccobono nata a Palermo nel 1983. La sua carriera ha avuto inizio nel mondo della moda ma dal 2008 ha avuto modo di mettere in bella mostra anche le proprie capacità nel mondo del cinema. Infatti venne scelta dal regista ed attore Carlo Verdone per la realizzazione del film Grande grosso e Verdone. Nel 2011 invece ha collaborato con il cineasta Paolo Franchi per la produzione del film E la chiamano estate mentre nel 2013 è nel cast del film Niente può fermarci diretto da Luigi Cecinelli. Tra le altre pellicole nelle quali ha recitato ricordiamo La vita oscena, Le fate ignoranti, Io che amo solo te e la Cena di Natale. Qualcuno ricorderà Eva Riccobono per aver condotto anche un paio di programmi televisivi di successo come nel caso di Stasera pago io.. in euro e Eva.

NEL CAST ANCHE VALENTINA LODOVINI

Passione sinistra, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 3 agosto 2018 alle pre 22,50. Sulle frequenze di Rai Movie viene mandato in onda il film Passione sinistra. Si tratta di una pellicola italiana uscita nelle sale cinematografiche nel 2013 prodotta da Rai Cinema in collaborazione con la casa cinematografica Bianca film. La regia è di Marco Ponti, il soggetto è stato tratto da un romanzo scritto da Chiara Gamberale mentre la sceneggiatura è stata trattata dallo stesso regista in collaborazione con Francesca Manieri e Elisa Amoruso. Nel cast figurano invece Alessandro Preziosi, Valentina Lodovini. Vinicio marchioni, Eva Riccobono, Geppi Cucciari, e Valentina Beotti. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PASSIONE SINISTRA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

In una città italiana vivono sotto lo stesso tetto la giovane Nina e Bernardo. Sono due amici di vecchia data che si sono ritrovati a vivere insieme per una convenienza economica. Nina è una donna molto forte ed è una idealista che spende molto del proprio tempo per fare e parlare di politica proponendo idee spiccatamente di sinistra. Convinta che lei abbia la ricetta ideale per risolvere ogni genere di problematica finisce per scontrarsi sempre comunque con i propri interlocutori. Anche Bernardo è una sorta di idealista che ama definirsi un intellettuale scrittore che tuttavia non riesce a fare il decisivo salto di qualità in quanto passa le proprie giornate riproponendo a se stesso l’eterna promessa di fare qualcosa di costruttivo l'indomani. Poi c'è Giulio un uomo dal fascino indiscutibile ma dal carattere piuttosto arrogante che raramente si ferma a guardare al di là dell'aspetto fisico. Giulio porta avanti una relazione piuttosto schietta con Simonetta ed ossia una bella donna che però ha ben poco da potergli dare dal punto di vista etico e morale. Nina e Giulio un giorno finiscono per incontrarsi ma questo diventa praticamente uno scontro in quanto tra di loro inizialmente nasce un forte sentimento di odio. Un odio che trae le proprie radici da una visione completamente differente della vita. Tuttavia come spesso accade in questo genere di situazioni quello che inizialmente era un forte odio finisce per trasformarsi in una forte passione d'amore che prepara su tutto e su tutti. I due troveranno il modo di mettere da parte le diverse ideologie per gettare le basi di una vita comune insieme.

© Riproduzione Riservata.