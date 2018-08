Pinocchio cercasi: Matteo Garrone apre i casting/ Riprese al via a novembre: le date dei provini

Pinocchio cercasi: Matteo Garrone torna sul set a novembre per produrre un film diverso e innovativo sul famoso burattino di Collodi. Ecco le date dei provini.

Matteo Garrone, regista di Gomorra, Dogman e Tale Of Ta les, vincitore di 7 David di Donatello, sta per tuffarsi in una nuova avventura riportando al cinema Pinocchio. Il regista, infatti, realizzerà una versione inedita del celebre burattino di Collodi che è stato il protagonista di numerosi film sia per il cinema che per la televisione. Matteo Garrone ha intenzione di portare una versione un po’ horror di Pinocchio e per farlo sta cercando un bambino per il ruolo del protagonista. Il regista cerca un piccolo attore che abbia tra i 7 e i 12 anni di corporatura esile e minuta, altezza inferiore a 1 metro e 40. Il regista non cerca veri attori, ma anche bambini alla loro prima esperienza cinematografica. Le riprese del film cominceranno a novembre e il ruolo di Geppetto è stato già affidato a Toni Servillo. «La sfida è raccontare la storia che tutti credono di conoscere, ma in realtà in pochi conoscono veramente perché pochissime persone hanno veramente letto Collodi» aveva detto il regista a Variety.

LE DATE DEI PROVINI

I provini per cercare il nuovo Pinocchio si svolgeranno il a Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma – Castel Romano, nei giorni 10, 11 e 12 agosto a partire dalle 11 in poi. Tutti i bambini che decideranno di partecipare ai provini dovranno essere accompagnati dai genitori. Il fine del regista è creare una versione diversa di Pinocchio, ma che avvicini i bambini al cinema. «Pinocchio lo conosciamo tutti, ingenuo e fanciullesco. Non sarà facile interpretarlo perché prevediamo due ore di trucco al giorno» ha raccontato in un’intervista a Repubblica Napoli. «L’ideale è trovare un equilibrio tra commedia e dramma. Il film sarà fedele al capolavoro di Collodi: vorrei avvicinare anche il pubblico dei bambini». Per i bambini che sognano di diventare attori, dunque, Pinocchio di Matteo Garrone potrebbe essere la giusta occasione.

