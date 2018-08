Soleil Sorgè è incinta? / La foto su Instagram scatena il gossip, la fidanzata di Marco Cartasegna risponde!

Soleil Sorgè è incinta? La fidanzata di Marco Cartasegna, volto di Uomini e Donne, smentisce con ironia il gossip nato da una foto postata su Instagram

03 agosto 2018 Anna Montesano

Torna a scatenarsi il gossip su una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Soleil Sorgè e Marco Cartasegna non amano esporre la propria relazione costantemente sui social, eppure è bastata una foto per sollevare mille domande. In particolare, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha di recente postato uno scatto che la vede a letto, intenta a mangiare delle prelibatezze. In primo piano, un pancino che ha insospettito molti dei suoi follower. Così ecco nascere le domande curiose: "Sei incinta?" e ancora "Secondo me sei incinta! Non hai mai avuto una pancia così,solo che vuoi aspettare a dirlo". La risposta alla curiosità dei fan è arrivata pochi minuti dopo, quando proprio Soleil ha deciso di chiarire, con l'ironia che la contraddistingue.

LA REPLICA DI SOLEIL SORGÈ ALLE CRITICHE

A chi allora le chiede se è in dolce attesa, la fidanzata di Marco Cartasegna risponde: “Da sempre ho le voglie. Non oso immaginare quando lo sarò…” Insomma, nessun bebè in arrivo per Marco e Soleil, che continuano a godersi l'estate tra un viaggio e l'altro. E, a proposito di questo, c'è chi accusa la Sorgè di "fare solo la bella vita". Anche in questo caso non manca la sua replica su Instagram: "In realtà siete voi che prima di U&D non seguivate la mia bella vita a differenza di altri a cui mi accomuni non è cambiato nulla se non un po’ di visibilità su Instagram per me.. Sicuramente mi ha dato molto, ma di certo non la gioia di vivere ne l’impegno che metto nel lavoro. Queste cose me le ha date la Famiglia dal giorno 1."

