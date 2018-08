Sonia Grey/ Da maggiorata d’Italia a pittrice di talento: “Ho trovato un modo per esprimere le emozioni”

Sonia Grey è entrata nel mondo dello spettacolo negli anni Novanta: era l'infermiera sexy di Striscia la Notizia, poi divenne attrice e conduttrice. Oggi, invece, dipinge quadri

Sonia Grey oggi vive a Bolzano e fa la pittrice

Nata da “Striscia la Notizia”, Sonia Grey era l’infermiera sexy del programma di Antonio Ricci e dopo aver posato senza veli nel 1994 per Playmen, era stata definita l’ultima maggiorata di ItaliaUno. Dopo tanti anni a rappresentare l’archetipo della showgirl maggiorata, decise di abbandonare il varietà, dedicarsi alla recitazione e, pertanto, cambiare nome. “Conobbi il produttore Alberto Tarallo che mi disse: ‘Sonia Grey è un nome da varietà, va cambiato’. Così scelsi Maria Michela Mari. Feci due film, uno dei quali con Gina Lollobrigida, poi altre fiction tra cui “Il bello delle donne”. Ma non faceva per me, mi mancava l’adrenalina della diretta”. Dal varietà, alla recitazione, fino a diventare conduttrice. Finché Sonia Grey ha abbandonato la televisione. “Molti pensano che il lavoro della conduttrice tv abbia solo lati positivi. Per me non è assolutamente così. Solo il fatto di dover vivere in una grande città e passare molte ore chiusa in uno studio tv era già abbastanza per pensare di voler cambiare vita. Cosa che ho fatto”.

LA NUOVA VITA DI SILVIA GREY

Oggi, la vita di Sonia Grey è cambiata drasticamente. Ha un figlio di 17 anni e vive a Bolzano: “Mi sono trasferita qui sei anni fa. È stata una scelta di vita: sono appassionata di benessere e sport, qui sto in mezzo alla natura e ai vigneti”. Non solo questa è la trasformazione della Grey, ma anche il suo lavoro. A 50 anni ha scoperto la passione per l’arte e si è immersa in questo nuovo mondo: “Qualche tempo fa ho capito che mi mancava il modo di incanalare le emozioni ed esprimerle: un giorno ho comprato una tela, il materiale base e ho cominciato a dipingere seguendo i tutorial su YouTube”. La sua nuova passione è nata durante un corso a Bolzano dove un professore universitario apprezzò la sua tecnica, “mi ha fatto notare che ero piuttosto dotata”, inoltre a quanto racconta a Spy, Silvia Grey ha mostrato i suoi quadri ad alcuni esperiti che hanno definito la sua tecnica, come molto vicina all’espressionismo francese. “Mi hanno contattato dei privati cui ho venduto delle tele e diverse gallerie, alcune molto importanti, mi hanno proposto delle mostre all’estero”.

© Riproduzione Riservata.