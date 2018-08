Suburra 2, Luciano Casamonica nel cast / Il nipote del boss Vittorio svela: "Una piccola parte ma pagano bene"

Luciano Casamonica, nipote del boss Vittorio, è nel cast di Suburra 2. In passato arrestato per spaccio, avrà l'importante compito di arruolare i sinti sul set della serie tv

03 agosto 2018 Anna Montesano

Suburra

Luciano Casamonica, nipote del boss Vittorio, è stato assunto per lavorare alla serie Suburra 2. "Lucky Luciano", questo il suo soprannome, avrà il compito di reclutare i figuranti oltre che coordinarli. Attraverso L'Espresso, riguardo il compito che gli è stato affidato, ha dichiarato:"Ho una piccola parte ma mi pagano bene". Ricordiamo che Luciano Casamonica è nipote del defunto boss Vittorio Casamonica, defunto appena tre anni fa. Il funerale dello zio fu fatto inseguendo una recita degna di un film. Infatti ci fu un carro nero con tanto di cocchiere con petali gettati da un elicottero e la colonna sonora scritta da Nino Rota per Il Padrino ad accompagnare il corteo. Luciano Casamonica ha 61 anni ed è stato arrestato in passato per spaccio di sostanze stupefacenti.

LE PAROLE DI LUCIANO CASAMONICA

La società che si è occupata del suo ingaggio, Cattleya, ha confermato la presenza di Casamonica in Suburra 2, ricordando le altre esperienze cinematografiche dello stesso. Non tutti sanno che ha già recitato da bambino in un western con Orson Welles e Tomas Milian. Intanto lui, sempre attraverso L'Espresso, ha espresso grande soddisfazione per l'ottima opportunità: "Sì è vero, sto lavorando alle riprese di Suburra 2 con un ruolo che mi hanno dato e che ho accettato volentieri. Sa, qui mi pagano bene…". Nei giorni scorsi Casamonica ha risposto con le seguenti parole alla proposta di censimento dei rom fatta da Salvini: “Io sono nato a Roma e mi sento romano. Lavoro e ho fatto cinema. I miei figli sono nati qui e il mio papà era abruzzese“. Risposta secca e convinta riguardo una questione estremamente delicata in Italia.

