TECHETECHETÈ / "Cantavamo così": da Gianni Morandi ad Andrea Bocelli (anticipazioni puntata 3 agosto)

Techetechetè torna questa sera con una puntata dal titolo "Cantavamo così": i filmati ripercorreranno infatti i successi del ‘65, ‘75, ‘85 e ‘95 (Anticipazioni, Rai 1 ore 20.35)

03 agosto 2018 Fabiola Iuliano

"Cantavamo così" è il titolo della puntata di Techetechetè in onda oggi che ripercorrerà gli artisti e i brani che hanno segnato il glorioso passato musicale e televisivo italiano. La puntata, a firma di Carlo Posio, si concentrerà infatti su quattro periodi di tempo ben precisi, a cominciare dal 1965 e a finire, procedendo di decade in decade, al più recente 1995. Ad aprire la puntata sarà infatti uno dei volti più amati di sempre, Gianni Morandi, che proprio negli anni sessanta esordiva nel mondo della musica con alcuni fra i suoi brani più celebri. È l'anno di "Non son degno di te", che regala al cantante di Moghidoro un successo stratosferico e che conferma i risultati di Notte di ferragosto e La fisarmonica, che nei mesi precedenti hanno ottenuto un consenso senza precedenti. Dal 1965 la narrazione salterà una decade fino ad approdare al 1975: è l'anno della consacrazione di una giovanissima Loredana Bertè, che raggiunge l'olimpo dei big della musica con il successo discografico "Sei bellissima".

LORELLA CUCCARINI, GIANLUCA GRIGNANI E ANDREA BOCELLI

Fra gli artisti e le esibizioni che questa sera saranno ricordate a Techetechetè trova spazio il capolavoro dal titolo "Piange il telefono", singolo portato al successo da Domenico Modugno e Francesca Guadagno nel 1975. Per ripercorrere lo stesso periodo, il pubblico avrà la possibilità di ascoltare anche Toto Cutugno e la sua "Mi piacerebbe andare al mare... di lunedì", che concluderà la pagina degli anni settanta per catapultare il telespettatore alla scoperta del 1985. i telespettatori più nostalgici potranno infatti rivedere una Lorella Cuccarini più carica che mai sulle note della sua "Sugar Sugar, ma anche l'indimenticabile Luis Miguel, che nel 1975 si è classificato secondo al Festival di Sanremo con "Noi, ragazzi di oggi". I filmati più recenti mostreranno invece i successi più amati degli anni novanta, dove trovano posto Gianluca Grignani e "La mia storia tra le dita" e Andrea Bocelli, protagonista nel 1995 del Festival di Sanremo con il brano dal titolo "Con te partirò".

