Temptation Island 2018/ Lara Zorzetto ringrazia Fabio Ferrara con un tenero messaggio social

Temptation Island 2018, anticipazioni prossima puntata. Chi sta ancora insieme e chi no un mese dopo la fine delle registrazioni? Ecco le ultime novità

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 11.56 Anna Montesano

Temptation Island 2018 è ormai in dirittura di arrivo e presto scopriremo cosa è successo alle coppie un mese dopo. Tutto a gonfie vele dopo i baci e le promesse dei falò o è arrivata la rottura? Quelli che sono usciti da single sono ancora così oppure no? L'attenzione di molti è incentrata su Lara Zorzetto e adesso che la bella protagonista ha chiuso con Michael sono in molti quelli che la vorrebbero sul trono a Uomini e donne, ma se fosse già impegnata? Ed ecco che un messaggio social finisce sotto accusa. Lara ringrazia Fabio Ferrara per la sua vicinanza e non perché sono amici speciali o si stanno vedendo da quando lei è single ma solo perché è lui che si occupa di alcune fasi di Temptation Island e in lui ha trovato davvero una spalla su cui piangere. In particolare, la Zorzetto scrive: "Ti voglio bene. Grazie perché a qualsiasi ora ci sei. Ci sei con i tuoi consigli che vanno al di fuori di questo percorso. Perché sei solare e divertente. Sei simpatico e un rompi p…e che non mi fai pubblicare foto ahahah… Perché ti odio che sei altissimo e ti ruberei 40 cm così da non sentirmi una nana da giardino ahahah. Semplicemente grazie perché ci sei. E non c’è cosa più bella. E perché penso di aver parlato più con te che in tutta la mia vita, per questo penso che ti farò una statua”. Nascerà davvero qualcosa tra loro o si tratta solo di pettegolezzi? (Hedda Hopper)

COSA E' SUCCESSO ALLE COPPIE?

Lunedì 6 agosto, in prima serata su canale 5, andrà in onda la puntata speciale di Temptation Island 2018 nel corso della quale sarà svelata l’attuale situazione delle coppie. Dalla fine delle registrazioni è trascorso un mese e molte cose sono cambiate. Lara e Michael, dopo essersi lasciati durante il falò di confronto, stanno percorrendo due strade diverse. La Zorzetto, nonostante Michael abbia tentato di riallacciare i rapporti come ha svelato nel corso dell’ultima puntata, è decisa a non tornare sui suoi passi e si sta concentrando su se stessa. Non è cambiata la situazione neanche tra Gianpaolo e Martina che si sono lasciati dopo cinque anni. Secondo alcuni rumors, lei starebbe frequentando il single Andrew. Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che sarebbero pronti a cominciare una convivenza e continuerebbe anche la storia tra Oronzo e Valentina e tra Raffaela e Andrea. L’unica coppia sulla quale c’è un grosso punto interrogativo è quella di Giada e Francesco. I due sono usciti insieme da Temptation Island 2018, ma qualcosa non tornerebbe. Secondo alcuni rumors, infatti, i due non starebbero più insieme al punto da non aver pubblicato neanche una foto di coppia dopo la puntata del loro falò. La presunta rottura sarà annunciata nel corso della puntata speciale del programma condotto da Filippo Bisciglia? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LE COPPIE UN MESE DOPO

La tristezza dei fan di Temptation Island è svanita ieri quando Filippo Bisciglia ha svelato che non sarebbe stata l'ultima puntata. Lunedì prossimo torna l'appuntamento col reality dell'amore e delle tentazioni per svelarci cos'è accaduto un mese dopo tra le coppie di quest'anno. Ma facciamo un resoconto e cerchiamo di capire, a settimane dalla fine delle registrazioni, chi sta ancora insieme e chi no. Indizi e prove social sembrano confermare che a stare ancora insieme dopo Temptation Island sono Giada e Francesco, il cui falò di confronto si è risolto quasi subito, con la promessa di essere migliore l'uno per l'altro. Le cose non sembrano essere cambiate anche per Oronzo e Valentina, coppia che sin da subito ha fatto discutere. Tuttavia non mancano sospetti che il ragazzo non abbia mantenuto la promessa fatta alla fidanzata di dimenticare il resto del mondo femminile.

MARTINA E GIANPAOLO: UN'ALTRA CHANCE DOPO L'ADDIO?

Continua a gonfie vele, invece, la relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, come da loro confermato anche in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine. Abbiamo invece già scoperto quanto accaduto tra Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio (la loro storia è finita). L'unica coppia che potrebbe riservarci forti colpi di scena è quella composta da Martina e Gianpaolo. I due si sono lasciati, ma lui si è detto innamorato di lei perdutamente. D'altra parte, Martina è corteggiata anche dal tentatore Andrew, che voleva vederla fuori da quel contesto. Cos'è accaduto? Lei intanto scrive: “Dopo tanto ho deciso di pensare a ciò che mi faceva stare bene…Il bacio l’ho dato perchè lo volevo dare…Sarebbe stato peggio trattenersi…Sono stata vera…La mancanza di rispetto sta nei gesti e non nel bacio in se…Adesso sono serena…”

