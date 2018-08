UNO SCERIFFO EXTRATERRESTRE... POCO EXTRA MOLTO TERRESTRE / Info streaming del film sul Nove (oggi, 3 agosto)

Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre, il film in onda su Canale Nove oggi, in prima serata. Nel cast ci sono Bud Spencer e Cary Guffey. Il dettaglio della trama.

il film commedia in prima serata su Canale Nove

La critica ha apprezzato il film “Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre” soprattutto per la presenza di Bud Spencer: “Bud Spencer è molto più attendibile (e simpatico) allorché molla gli abituali sganassoni di quando fa il tenerone con il piccolo partner. Il quale peraltro è meno insopportabile della maggior parte dei coetanei cinematografici”, ha scritto Massimo Bertarelli, sul Giornale. E ancora: “Piena di risse bonarie e fracassone, la favola, tagliata su misura per Bud Spencer, è arricchita dalla presenza del piccolo Cary Guffey, già visto in 'Incontri ravvicinati del terzo tipo', attore eccezionalmente spontaneo”, hanno comminato Laura e Morando Morandini, su Telesette. Il film “Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre”, clicca qui per vedere una scena, andrà in onda sul Nove a partire delle 21.25 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a dPlay, cliccando qui

CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DEL FILM

Uno sceriffo extraterrestre... poco extra molto terrestre è il film scelto per la prima serata su Canale Nove oggi, venerdì 3 agosto 2018, la regia è stata affidata a Michele Lupo mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Marcello Fondato e Francesco Scardamaglia. Il montaggio è stato realizzato da Eugenio Alabiso con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Guido De Angelis e Maurizio De Angelis, la direzione della fotografia invece,è stata gestita da Franco Di Giacomo. Il film è stato prodotto in Italia nel 1979 con la durata di 89 minuti. Prima di incontrarsi sul set di questo film, Michele Lupo e Bud Spencer si sono incontrati per Lo chiamavano Bulldozer, il film realizzato l'anno precedente. Da segnalare inoltre che Cary Guffey, che vediamo nei panni dell'alieno H7-25, aveva già partecipato ad un celebre film di fantascienza diretto da Steven Spielberg nel '77, ovvero Incontri ravvicinati del terzo tipo. Il successo in seguito alla distribuzione sul grande schermo è stato eclatante: la pellicola si è posizionata infatti al 29° posto della Top 100 dei film italiani. L'anno successivo al termine delle riprese, Michele Lupo ha diretto il sequel dal titolo Chissà perché... capitano tutte a me. Nel cast della prima pellicola è inoltre presente in un ruolo minore Raffaele Mottola, l'attore italoamericano che ha contribuito a migliorare la pronuncia inglese di Bud Spencer. Quest'ultimo infatti ha spesso recitato in lingua inglese, ma il suo forte accento napoletano, come ricorda il sito Spencer Hill DB, ha sempre richiesto una doppia revisione in fase di doppiaggio.

BUD SPENCER NEL CAST

Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 3 agosto 2018 alle ore 21,25. La pellicola risale al '79 ed è diretta da Michele Lupo, con protagonista Bud Spencer. La commedia è una delle tante che vede l'attore interpretare lo sceriffo Scott Hall. Il cast prevede inoltre la presenza di Cary Guffey, Joe Bugner, Raimund Harmstorf, Carlo Reali, Osiride Pevarello, Gigi Bonos, Giancarlo Bastianoni, Giovanni Cianfriglia, Riccardo Pizzuti, Benito Pacifico e Claudio Ruffini. La sceneggiatura è stata invece realizzata da Marcello Fondato e Francesco Scardamaglia, a cui si deve anche il soggetto. Le musiche sono a cura di Guido e Maurizio De Angelis in collaborazione con Cesare De Natale. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UNO SCERIFFO EXTRATERRESTRE POCO EXTRA MOLTO TERRESTRE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama di Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre ruota attorno a Scott Hall, uno sceriffo che non crede agli UFO nonostante la popolazione di Newnan sembra aver intravisto numerosi dischi volanti. In seguito inciampa in un bambino che afferma di essere H7-25 e di provenire dallo spazio, ma Hall non gli crede. Riuscirà a realizzare che sta dicendo la verità solo quando il piccolo gli dimostrerà di possedere dei poteri. Hall dovrà però fare i conti anche con un Comandante militare, che una volta scoperta la verità su H7-25, deciderà di rapirlo e ci riuscirà per ben due volte. Nonostante le diffidenze iniziali, Hall riuscirà durante i numerosi viaggi ad affrontare non solo i pericoli, ma a nutrire un profondo affetto per il bambino. Il piccolo alieno diventa così il suo piccolo assistente ed anche quando il padre deciderà di raggiungere la Terra per recuperarlo, sceglierà di rimanere con lo sceriffo.

