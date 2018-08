Uomini e Donne/ Mariano e Valentina si sono lasciati, ma sono in buoni rapporti. Lui smentisce(Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Maria De Filippi rivoluziona il trono? Gianpaolo Quarta e Andrea Dal Corso da Temptation Island a possibili tronisti....

03 agosto 2018

Uomini e Donne, trono classico

Anche la coppia formata da Valentina Pivati e Mariano Catanzaro si è separata. A rivelarlo era stata la corteggiatrice attraverso instagram: “Io e Mariano ci siamo lasciati. Abbiamo aspettato a dirlo per capire com’era la situazione. Siamo due persone normalissime che si sono conosciute al di fuori di un programma televisivo. Ci tengo un sacco a Mariano, continuo a sentirlo, non ho problemi a vederlo”. Mariano, però, dove aver visto l’annuncio di lei, ha voluto chiarire la situazione e raccontare come fossero andate realmente le cose: “Lei dice che ci sentiamo, abbiamo un buonissimo rapporto, ci vediamo, ma non è assolutamente così, anche perché io quando l’ho scelta, volevo averla come fidanzata. Mi ha lasciato lei. Ci sono rimasto male, perché ci credevo e ho fatto di tutto perché per me eravamo un noi. Non l’ho mai tradita”. (Agg. Camilla Catalano)

RIVOLUZIONE A SETTEMBRE

Il 10 settembre, su Canale 5, torna Uomini e Donne e lo fa con grandissime novità. Negli ultimi giorni non si fa che parlare della rivoluzione di Maria De Filippi: la conduttrice avrebbe infatti deciso di eliminare la possibilità che i corteggiatori diventino tronisti, il tutto per assecondare le richieste del suo pubblico trovando così soluzioni per arginare i deludenti risultati dello scorso anno. In effetti, la scorsa edizione ha deluso non poco e soprattutto per i suoi protagonisti. Come dimenticare lo "scandalo" di Nilufar Addati, che ha avuto una storia con un suo corteggiatore, conosciuto però fuori dagli studi, parallelamente al suo trono. Per molti sarebbe proprio questa la causa principale della decisione della De Filippi, che quest'anno cambia del tutto registro e lascia spazio a volti non noti.

DUE PROTAGONISTI DI TEMPTATION ISLAND SUL TRONO?

No agli ex corteggiatori, quindi, ma il divieto non è per tutti i volti noti. Ecco perché si fa sempre più forte, ora che Temptation Island è giunto a conclusione, la possibilità che sul trono arrivi qualcuno dei protagonisti di questa edizione. Le richieste convergono tutte verso due ragazzi in particolare: Gianpaolo Quarta e Andrea Dal Corso, esattamente il fidanzato (ex) di Martina e il suo tentatore. La ragazza ha infatti deciso di lasciare Gianpaolo e di non continuare a conoscere, almeno per ora, Andrea, per fare chiarezza nei suoi sentimenti. Che Maria De Filippi scelga uno o addirittura entrambi i ragazzi per metterli sul trono a settembre? Sarebbe un colpo magistrale per la conduttrice di Canale 5.

