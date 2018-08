UOMINI E DONNE/ Antonella e Tony divorziano, tra loro piovono accuse velenose (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Antonella e Tony si sono lasciati. Dopo tanti anni insieme e un matrimonio, la coppia si è detta addio e non benissimo...

03 agosto 2018

All’interno del trono over di Uomini e Donne si pensava che la coppia formata da Tony De Leonardis e Antonella Bravi si fosse ormai giurata amore eterno. Tra i due, però, non è servito un matrimonio per rimanere legati per l’eternità e le troppe mancanze e differenze hanno portato al capolinea questa storia d’amore. “La burrasca è passata ed è stata dolorosa e tortuosa. Oggi sto bene e mi sono ripresa e sono concertata sul mio lavoro: ho una linea di abbagliamento che ho dedicato a mia mamma Carla”, ha raccontato lei al magazine del dating show. Proprio Antonella ha, inoltre, raccontato il motivo della fine della loro storia d’amore: “L’ho idealizzato e con il passare del tempo mi sono accorta che non era la persona che credevo”. (Agg. Camilla Catalano)

UNA COPPIA SI E' DETTA ADDIO

È finita la storia d'amore tra Antonella e Tony, una delle coppie più note e longeve del Trono Over di Uomini e Donne, nonché una delle poche che, dopo questa avventura, è convolata a nozze. Purtroppo i due hanno deciso di divorziare, scoprendo di non essere fatti l'uno per l'altra come credevano. "Il mio matrimonio con Tony? Era in crisi almeno dal 2015!" esordisce Antonella intervistata da Uomini e Donne Magazine, che svela: "La burrasca è passata ed è stata dolorosa e tortuosa. Oggi sto bene e mi sono ripresa e sono concentrata sul mio lavoro: ho una linea di abbigliamento che ho dedicato a mia mamma Carla". Il perchè della loro rottura è chiarito dalla dama: "I motivi sono stati tanti. La nostra storia è partita con un coinvolgimento passionale molto forte: purtroppo l'ho idealizzato e con il passare del tempo mi sono accorta che non era la persona che credevo".

I MOTIVI DELLA ROTTURA

Purtroppo la mancata indipendenza di Tony dop il suo trasferimento, la crisi economica attraversata da Antonella e un rapporto complicato con i genitori di lei hanno favorito la rottura tra i due dopo un inizio idilliaco. Molto dure le parole di Tony sulla compagna: "Una volta firmato il divorzio lo scorso gennaio, ho deciso di troncare ogni contatto. - Così aggiunge - Antonella mi ha fatto passare per uno squattrinato e un mantenuto, quando io ho lavorato tutta la vita". Ora entrambi stanno vivendo un momento sereno e tranquillo e Antonella non nega che, qualora le venisse proposto di ritornare a Uomini e Donne nel parterre femminile, non direbbe di no..

