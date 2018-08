VELVET COLLECTION/ Anticipazioni ultima puntata stasera 3 agosto 2018 e finale di stagione: Raul muore?

Velvet Collection: le anticipazioni dell'ultima puntata in onda oggi, venerdì 3 agosto, in prima serata su Raiuno. Per Clara e Mateo è arrivato il momento di una scelta.

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 23.25 Stella Dibenedetto

Velvet Collection

VELVET COLLECTION DIRETTA ULTIMA PUNTATA

Diana e Pedro parlano al tavolo di un bar e scoprono di avere delle cose in comune. Clara e Paloma aiutano Marie e la Montesinos spiega alle amiche che ha accompagnato Mateo all’aeroporto. Sergio viene a saperlo e cerca di far capire alla donna che vale molto. Lei non tarda a rinfacciargli il fatto che Elena abbia avvallato la scelta del giorno del lancio della collezione mare in corrispondenza con il matrimonio di Jonas e Marie. Si svolgono le nozze e lo sposo sembra sparito nel nulla: Jonas fa quindi un’entrata scenica accompagnato dai gitani. Prende il via anche la presentazione della collezione mare. In galleria fa il suo arrivio Patricia, che sembra essere diventata la discepola di un guru indiano. Ne parla con Enrique, cui fa capire di essere una maestra di tantra che vuole farsi pubblicità. Pedro dice al cugino di aver avuto la sensazione che Rita dall'alto gli abbia mandato un segno, probabilmente attraverso Diana. Al ricevimento del matrimonio arriva Lourdes, che dice a Manuel che non intende partire. I due si baciano e Ines li sorprende. Elena cerca ancora una volta di far capire a Sergio che è cambiata e vuole stare con lui. La puntata si conclude con Raul che precipita da un ponticello e con Macarena che si reca alla Velvet chiedendo di poter parlare con Clara, perché vuole entrare nella Velvet. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

IL MATRIMONIO DI JONAS E MARIE

Alla galleria fa il suo arrivo una donna che vuole consegnare un pacchettino, ma viene trattata male da uno dei facchini e se ne va in lacrime mentre rientra Pedro. Eduard fa realizzare il servizio fotografico e chiede a Pau di tornare a vivere in casa. Clara chiama Sergio e gli comunica il buon esito della missione a Parigi, lui sembra però interessato a sapere come vanno le cose con Mateo: lei non gli dice la verità. L’arrivo di Elena interrompe il discorso. C’è da lanciare la collezione mare e, contro la volontà di Montesinos, viene coinvolto Enrique. Clara riceve molti mazzi di rose da Mateo e non sa che fare: Paloma le consiglia di dire una volta per tutte al marito quello che pensa. I due si chiariscono, ma nessuno dei due sembra pronto a un passo indietro. Lourdes viene finalmente coinvolta dal padre nel suo lavoro, ma la ragazza è arrabbiata con Manuel, visto che è una settimana che la evita. I due non hanno il tempo di chiarirsi: torna la donna con il pacchettino in cerca di Pedro. Lei si chiama Diana e gli porta tutte le lettere che ha inviato a Rita. Lei infatti lavora alle poste in un ufficio cui viene gestita la corrispondenza senza destinatario. Sostanzialmente gli fa capire che le ha lette tutte e che ora non sa cosa fare visto che lui ha scritto l’ultima. Pedro la invita a prendere un caffè. Enrique comunica alla figlia che la madre tornerà a prenderla in anticipo.

CLARA E MATEO ALL'ADDIO?

Mentre sono al ristorante, e Sergio sta dicendo a Clara il motivo dell’invito a cena, fa la sua comparsa Mateo e così Godò se ne va. Intanto Raul, Manuel e Jonas finiscono catturati dalla polizia di frontiera e il giovane Infantes rivela di aver fatto tutto per amore di Lourdes. I tre riescono a telefonare a Pedro, che avvisa Sergio di quel che è successo. Godò ha quindi un’idea: chiedere aiuto a Elena, visto che sua madre ha lavorato all’ambasciata francese. I tre vengono quindi liberati e possono ripartire e arrivare a destinazione e consegnare l’abito a Carmela. La sua esibizione va alla grande e in teatro c’è anche Lourdes che scatta delle foto alla ballerina: Manuel si precipita da lei. Invece Rafael dichiara il suo amore a Raul e gli chiede perdono. Arriva il giorno e Clara chiede a Mateo un chiarimento sul loro rapporto: lei non riesce a stare distante da lui. Ruiz annuncia una novità: ha avuto una proposta di lavoro da Rupert Murdoch per lavorare in un giornale inglese. Clara non sembra intenzionata a trasferirsi e i due finiscono per litigare, anche perché lui ha già accettato l’offerta. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

IL RITORNO DI MATEO

Macarena vuole riuscire a togliere il suo patrimonio dalle mani del marito e si rivolge quindi al fido Serafin. La donna mostra poi le foto che ha ricevuto al marito e lo ricatta: azioni della Petrogal in cambio della segretezza sulle foto. Lui accetta, ma le chiede in cambio un’intervista e una copertina insieme. Elena intanto è gelosa, visto che Sergio si vedrà a cena con Clara. Un pezzo di stoffa si incastra in una macchina da cucire tedesca e Ines è l’unica che può capire il libretto di istruzioni. La sua traduzione funziona e l’abito è quindi pronto. Manuel vuole aggregarsi a Jonas e Raul per partire verso Parigi. Fortuna vuole che ci sia bisogno di qualcuno che dia il cambio alla guida. Pedro dà a Marie la fede di Rita, vorrebbe che la portasse lei. Infantes decide poi di liberare gli armadi dai vestiti di Rita e invia un’ultima lettera alla moglie. Clara si presenta all’appuntamento al ristorante con Sergio. In viaggio Raul ha il timore di aver dimenticato qualcosa. Arrivati alla dogana, però Manuel rivela di non aver mai preso la patente: mentre Jonas parla con il doganiere francese, Raul ordine al giovane Infantes di partire e superare la frontiera. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

RAUL VA A PARIGI

Su Rai 1 è cominciata la quinta e ultima puntata di Velvet Collection. Il povero Enrique viene inseguito dai gitani, dopo che il marito di Carmela ha scoperto la loro relazione. La Cortes, tuttavia, riesce a convincere il consorte che si sta sbagliando. La ballerina, tuttavia, infuriata per l’incidente al vestito, se ne va e comunica anche a Godò che non intende autorizzare l’utilizzo delle foto per la campagna pubblicitaria dei bikini. Viene quindi convocata una riunione d’urgenza ed Elena scarica la colpa a Raul. Il quale è pronto a dare le dimissioni, ma Clara lo dissuade e anzi lo sprona ad andare a Parigi per risolvere la situazione. La Montesinos ottiene 24 ore di tempo per risolvere la situazione. De la Riva comincia subito a lavorare per un nuovo abito da portare alla Cortes. Lourdes, intanto, si sfoga con Manuel per via del padre che non le riconosce i suoi meriti e gli dà appuntamento a Parigi, se vorrà essere al suo fianco per aiutarla. Quindi, prima di andarsene, lo bacia. Macarena riceve una lettera anonima con delle foto che mostrano il marito insieme a Brigitte Bardot. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

L’INCOGNITA SUGLI ASCOLTI

Tutto pronto per il gran finale di Velvet Collection in onda su Rai 1. Ricordiamo insieme il cast della serie tv spagnola: Paula Echevarría e Miguel Ángel Silvestre interpretano Anna e Alberto, ma i veri protagonisti sono Clara (Marta Hazas) e Mateo (Javier Rey), migliore amico di Alberto. Nel cast troviamo anche Megan Montaner (Pepa ne «Il segreto») nei panni di Elena, Diego Martín Gabriel, Amaia Salamanca, Llorenç González e Asier Etxeandía. Intanto sono stati ottimi i numeri registrati dalla serie tv spagnola la settimana scorsa ha raggiunto il 10,82% e 1,6 milioni di spettatori battendo la rivale spagnola su Canale 5 Le verità nascoste al 9,95% e 1,4 milioni. Vedremo stasera il gran finale cosa ci regalerà, siamo sicuri che le emozioni ed i colpi di scena sicuramente non mancheranno. (Aggiornamento di Anna Montesano)

FAN IN TREPIDA ATTESA

C'è grande trepidazione per l'ultima puntata di Velvet Collection. Questa sera, 3 agosto 2018, lo spin-off di Velvet giunge al termine e sul web sono tanti i commenti del pubblico che si chiede quale sarà il gran finale della serie. Di recente a parlare della serie tv è stato Miguel Ángel Silvestre di «Velvet». L'attore che ha fatto innamorare il pubblico femminile, interpreta Sergio e, come riporta Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: «È stato fantastico lavorare con Megan e Marta. Sono vere professioniste e donne con una grande energia. Si è creata subito una forte armonia tra noi». E lo stesso è avvenuto con il resto del cast. «Ho trovato un gruppo di colleghi già affiatato. Ma mi hanno accolto tutti con grande calore anche se hanno più esperienza di me. Questo mi ha spronato a dare il meglio. Velvet Collection rappresenta un’occasione unica. In passato ho fatto il barista, l’assistente di volo e il modello. Tutti lavori che mi hanno permesso di frequentare la scuola di teatro. Perché la mia vera passione è sempre stata recitare». (Aggiornamento di Anna Montesano)

CLARA L'EROINA DELL'ULTIMA PUNTATA

Il gran finale di Velvet Collection in onda oggi su Rai1 per la gioia di tutti coloro che hanno seguito con favore questo spin off con Clara come protagonista. Ancora una volta sarà lei l'eroina di questa ultima puntata perché dovra salvare l'azienda che Ana le ha affidato. Dopo aver saltato un'occasione importante, Clara e il resto della squadra dovranno partire per Parigi per consegnare un vestito che possa permettere loro di lanciare l'idea della new entry Megan Montaner, overo la linea di costumi. Questo riporterà a galla e sviscererà la diatriba tra le due donne per Sergio almeno fino a che un colpo di scena non cambierà tutto. Proprio mentre Clara e quest'ultimo sono a cena, si presenterà al loro cospetto con un mazzo di fiori e chiamando la giovane "amore". Cosa succederà adesso? I due andranno via insieme o la vita di Clara è a Barcellona e insieme a Sergio, figlio segreto di Emilio? Le prime risposte sono nel promo che proprio poco fa è stato pubblicato sulla pagina Twitter di Rai1 e che potete vedere cliccando qui. (Hedda Hopper)

IL GRAN FINALE, COME SARA'?

Velvet Collection chiude i battenti. Oggi, venerdì 3 agosto, in prima serata su Raiuno, va in onda l’ultima puntata della serie tv spagnola, spin off di Velvet che era incentrato sulla grande storia d’amore tra Ana e Alberto. In Velvet Collection sono cambiati i protagonisti, ma anche l’ambientazione. Da Madrid, infatti, la famosa galleria spagnola ha aperto una nuova sede a Barcellona, affidata a Clara che, dopo la partenza di Ana per New York e la morte di Rita, è diventata la protagonista femminile. Oltre a dover gestire il rapporto a distanza con Mateo, rimasto a Madrid, Clara è lanciatissima nel mondo degli affari e si ritrova a gestire la Velvet insieme a Sergio, il figlio segreto di Emilio, morto nella prima puntata. Dopo il debutto che ha ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico, le ultime puntate hanno fatto registrare un calo degli ascolti. Nonostante ciò, la Rai ha deciso di non interrompere la messa in onda trasmettendo comunque l’ultima puntata. Tuttavia, ha deciso di accorpare due episodi regalando così ai telespettatori un’unica, ultima puntata.

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

L’ultima puntata di Velvet Collection s’intitola “Il vestito nuovo dell'imperatrice" ed unisce gli episodi nove e dieci rispettivamente dal titolo Parigi ti amo, e L’ultimo addio. Nell’ultimo appuntamento con la serie tv spagnola, l’amore di Clara e Mateo torna al centro della trama. A causa del lavoro, i due sono sempre più distanti: Mateo, infatti, vive e lavora a Madrid mentre Clara, decisa ad inseguire i suoi sogni, si è trasferita a Barcellona. Ora, però, i due sono chiamati a scegliere tra lavoro e carriera. Mateo, infatti, si presenta nella città catalana per chiedere alla fidanzata di seguirlo a Londra dove ha intenzione di trasferirsi per iniziare un nuovo e prestigioso lavoro. Dopo l’incidente con il costume di Carmela, Raul confeziona un nuovo abito e parte per Parigi con Manolito e Jonas. Alla Velvet è anche arrivato il momento di celebrare l’amore. Jonas e Marie, dopo essersi dichiarati, si sposano mentre Enrique ritrova una persona importante: dopo aver trascorso gli ultimi anni in India, Patricia torna alla Velvet.

