Valentina Rapisarda/ “A Uomini e Donne pesavo 38 chili. Dopo Andrea Cerioli, oggi sto bene con un altro uomo”

Valentina Rapisarda, dopo quattro anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, parla di sé e della sua malattia: l'anoressia. Oggi sta bene ed è felice con un alto uomo

Valentina Rapisarda, dopo l'anoressia ha trovato la serenità

Valentina Rapisarda, nel 2014, aveva conquistato il cuore di Andrea Cerioli. Lei corteggiatrice, lui tronista di Uomini e Donne. Sebbene il ragazzo fosse uscito dal programma senza una scelta, al di fuori del dating show era iniziata la passione tra i due che, però, è terminata un anno e mezzo dopo. Durante il periodo di registrazione Valentina soffriva di anoressia, “pesavo 38 chili, dopo due anni posso dire di esserne uscita grazie al sostegno di medici specializzati”. Durante quell’esperienza Valentina pensava che l’amore l’avrebbe aiutata, ma, racconta, “Sbagliavo. Non ero in grado di chiedere iuto e lui non riusciva a darmi certezze. Ma non gliene faccio una colpa. Ci siamo lasciati perché non eravamo adatti l’uno all’altra. Ho capito che dovevo guardarmi con i miei occhi per accettarmi”. Dopo l’anoressia, per recuperare fiducia in se stessa, Valentina si è sottoposta a un’operazione per aumentare il seno: “l’intervento mi ha reso più sicura di me stessa. Ha agito a livello psicologico, mi ha dato quella sicurezza che mi mancava”.

DA UOMINI E DONNE AL NUOVO AMORE

Ma Valentina come arrivò a Uomini e Donne? Per lo più, racconta al magazine del dating show, per gioco, convinta da un amico a fare un provino. “Ero reduce da un lungo fidanzamento con un ragazzo con cui progettavamo di sposarci. Dopo esserci trasferiti a Roma la nostra storia precipitò e la fine della nostra relazione mi ha destabilizzata, a quel punto mi sono chiusa in casa e ho smesso di mangiare. L’anoressia è iniziata in quel periodo”. Quando Valentina entrò nello studio di Maria De Filippi, sul trono si trovavano Jonas Berami e Andrea Cerioli, lei voleva corteggiare il primo. Ma Andrea volle conoscerla. Così iniziò tutto il loro percorso. Oggi Valentina Rapisarda vive una nuova vita, è sempre sotto controllo per il suo peso, ma al suo fianco c’è un nuovo ragazzo. Sebbene sia una frequentazione appena iniziata, “mi fa stare bene – racconta – lui è estraneo al mondo dello spettacolo, ha i piedi per terra ed è concreto. Dopo tanto tempo, finalmente sto bene”.

