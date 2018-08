Valeria Marini nuda su Instagram/ Foto, curve stellari lasciano poco all'immaginazione e tanto alle polemiche!

Valeria Marini torna a far parlare di sé con una foto destinata a fare il giro del web in cui lascia poco all'immaginazione ma tanto alle polemiche. Ecco cosa è successo

03 agosto 2018 Hedda Hopper

Valerina Marini, Instagram

Se nei giorni scorsi si è parlato tanto di Emma Marrone e del suo Lato B, sembra proprio che l'argomento di questo nuovo fine settimana sarà Valeria Marini e il suo nudo integrale su Instagram. Ebbene sì, la regina del bagaglino, l'attrice, la produttrice e l'imprenditrice di moda, ha pensato bene di fare un tuffo nel pessato e, capelli davanti al viso e un bicchiere, ha posato completamente nudo sui social conquistando critiche e complimenti da parte degli internauti. Valeria Marini appare così, come l'amata mamma l'ha fatta, con un solo bicchiere in mano e una possa che lascia vedere poco ma che fa volare l'immaginazione dei fan, almeno quelli che credono che lo scatto sia vero e che sia contemporaneo.

RITOCCHINI O FOTO DATATE?

In effetti tra i vari commenti arrivati alla foto, quelli che possono essere riportati, c'è davvero chi pensa che la foto sia frutto di photoshop e non solo visto che c'è chi azzarda la possibilità che la foto risalga a qualche anno fa quando Valeria Marini era ancora sulla cresta dell'onda (nonché giovane). Le curve stellati presenti nella foto lasciano poco spazio all'immaginazione e tanto alle polemiche visto che, oltre a ritocchini e foto datate, c'è addirittura qualcuno che pensa che Valeria Marini voglia copiare Belen Rodriguez che ha già posato così per una foto sul suo profilo. Dove sta la verità e cosa è passato per la mente della showgirl tanto da spingerla a posare per questa foto che sullo sfondo ritrae la sua amata Sardegna dove si trova in vacanza? Clicca qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.