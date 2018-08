VELVET COLLECTION 2 CI SARÀ?/ Anticipazioni seconda stagione: Raul e Ines fuori dai giochi?

Velvet Collection 2 ci sarà oppure no? A poche ore dal finale della prima stagione sembra davvero che Clara e Mateo daranno vita a nuove puntate. Ecco i primi dettagli

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 23.31 Hedda Hopper

Velvet Collection

I fan di Velvet Collection sono in attesa della seconda stagione della fiction spagnola. Il finale della prima, infatti, ha lasciato molti interrogativi aperti. Anzitutto, Raul è caduto a terra da una certa altezza e giace a terra: che sia morto? Un altro protagonista della fortunata serie potrebbe uscire quindi di scena. Ma potrebbe anche solo aver rimediato delle brutte fratture. Non è dato saperlo. Come pure non si sa cosa intende fare Sergio di fronte alla dichiarazione di Elena: forse Godò cercherà di guadagnare del tempo, per capire se Clara supererà la separazione da Mateo. Il quale, come lei stessa ha detto, potrebbe anche tornare sui suoi passi. Infine, la povera Ines ha sorpreso Manuel e Lourdes che si baciavano. Anche lui, quindi, potrebbe non esserci più nella seconda serie. Sembra poi che Macarena voglia schierarsi contro il marito entrando nel capitale della Velvet. Non resta che attendere la seconda serie per vedere cosa accadrà. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

VELVET 2, RUMORS E ANTICIPAZIONI

I primi rumors su Velvet Collection 2 rivelano che la nuova stagione, in linea di massima, potrebbe contare molti più episodi rispetto a quelli realizzati per il primo capitolo. Fra le tante anticipazioni che sono state rilasciate fino a oggi, possiamo dare per certo il ritorno di Mateo, anche se il suo futuro con Clara al momento appare del tutto incerto e particolarmente litigioso. Per quanto riguarda Raoul, nonostante tutti i problemi che il suo personaggio ha dovuto affrontare nel corso della prima stagione, possiamo confermarvi che continuerà a prestare i suoi servizi presso il prestigioso atelier, dove non mancheranno una serie di piccoli conflitti e un vero e proprio scontro di cui probabilmente sapremo meglio nei prossimi mesi. Il cast, così come rivela ElMundo.es, includerà inoltre nuovi volti, a cominciare da Ignacio Montes, che sarà Manolito, passando per Fernando Guallar, che presterà il volto a Sergio, fino a Monica Cruz, che,per calarsi al meglio nella sua parte, dovrà trarre ispirazione alla sua esperienza nel mondo gitano. (Agg. di Fabiola Iuliano)

IN ARRIVO UN NUOVO CATTIVO?

È ufficiale Velvet Collection 2 ci sarà: dopo il successo della prima stagione, in onda in spagna nel 2017 e in Italia a partire dal 26 giugno, sono già iniziate le riprese per il nuovo capitolo della serie, che sarà trasmesso in patria fra pochi mesi e su Raiuno nel 2019. Le riprese, si legge infatti su Tv Serial, hanno avuto inizio lo scorso 11 marzo, così come annunciato su Twitter da Moviestar*; tuttavia, a confermare la riapertura del set, è stato anche uno scatto pubblicato su Twitter da Adrian Lastra, che si è lasciato immortalare fra una scena e l'altra in compagnia di Marta Hazas. Ma cosa succederà nella nuova stagione? Secondo le prime anticipazioni, la celebre casa di moda, diventata ormai un punto di riferimento della sartoria a Barcellona, riceverà un nuovo lavoro su commissione: dovrà realizzare l'abito per l'incoronazione di Farah Diba, la regina dell’Iran. Lo staff, di conseguenza, si metterà subito al lavoro per realizzare il miglior prodotto di sempre, ma qualcuno comincerà a tramare nell'ombra.. Di chi si tratta? (Agg. di Fabiola Iuliano)

CLARA E MATEO DARANNO VITA A NUOVE PUNTATE?

Vivremo queste ultime ore con il dubbio se Velvet Collection 2 ci sarà o meno o ci sono delle risposte a questa tediante domanda? La serie spagnola, spin off di Velvet, ha tenuto incollato il pubblico di Rai1 ma non ha ottenuto il successo sperato questo, però, sembra che non abbia fermato la produzione che ha annunciato una seconda stagione e il ritorno sul set proprio nelle prossime settimane. In particolare, la produzione originale Movistar e Bambù Producciones, riaprirà giovedì 13 settembre proprio con la messa in onda della première della sua seconda stagione. Nella nuova stagione della serie i fan ritroveranno Marta Hazas, Asier Etxeandia, Adrian Lastra, Diego Martin, Javier Rey, Fernando Guallar, Llorenç González, ancora una volta ci sarà anche la Pepa de Il Segreto, Megan Montaner, Marta Torne, Andrea Duro, Ignacio Montes, Paula e Lucy Usero Díez. Ma saranno i soliti noti a dare vita a nuove puntate?

I PRIMI DETTAGLI SULLA SECONDA STAGIONE

Velvet Collection si prepara a riaprire le sue porte, almeno in Spagna, aggiungendo al cast l'attore Andrés Velencoso, che presterà i panni ad Omar Ahmadi , un uomo pericoloso che renderà le cose complicate per chiunque nelle gallerie. A differenza di quanto è accaduto nella prima stagione, Marian Alvarez non sarà guest star ma si aggiungerà alla serie come personaggio regolare regalando una storyline alla sua Diana. Alla regia della serie rimarranno Gustavo Ron e orge Torregrosa mentre la scrittura sarà ancora di Ramón Campos e Gema R. Neira. Quale sarà la trama della nuova stagione? I primi dettagli arriveranno proprio con il finale della prima stagione in onda oggi su Rai1 con un ritorno importante per Clara e gli affezionati della serie.

