ANDREA DAMANTE/ Addio Giulia De Lellis: in barca bacia Sharon

Addio definitivo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L'ex tronista, in vacanza alle Balerari, è stato "pizzicato" in barca con un'altra ragazza.

30 agosto 2018 Rossella Pastore

Andrea Damante e Sharon Filograsso

Prima estate da single per Andrea Damante, che se la spassa in Spagna con Sharon Filograsso. Sharon, modella e influencer da 10mila follower, è stata avvistata alle Baleari in compagnia dell'ex tronista. Tra loro "solo" baci e carezze: la storia con la De Lellis, comunque, parebbe definitivamente archiviata. Anche Giulia era stata paparazzata in Spagna. Solo qualche settimana fa, l'ex coppia si era presa una pausa di riflessione. Damante, dj a Formentera, preferiva la compagnia degli amici a quella della fidanzata. E Giulia ha detto "basta": per questo, durante una delle sue serate, ha preferito lasciarlo per ritirarsi nel suo residence. Non si escludono gesti plateali; nessuno, per ora, è in grado di riferire come stanno le cose.

LO SCOOP

Il nuovo numero di Spy, in edicola dal 31 agosto, pubblica le immagini esclusive dell'ex tronista con la bella Sharon. I due si sono conosciuti a Formentera, dove entrambi hanno lavorato per tutta l'estate (lei come pr, lui come dj). Damante ha affittato una barca da 2.500 euro al giorno, per godersi con lei il sole e il mare dell'arcipelago. Giulia, dal canto suo, l'ha presa piuttosto bene: "Andrea è una persona molto importante per me, ma non c’è più l'amore", dichiarava giorni fa nel corso di una serata. I continui impegni hanno contribuito a separarli. Se Andrea era preso dalla musica, Giulia è un'affermata influencer: non si esclude, nei prossimi mesi, di rivederla anche sul piccolo schermo.

