ANTONELLO VENDITTI / Foto, il cantante tra vacanza e relax nello splendido mare del Salento

Antonello Venditti è stato immortalato dal settimanale Diva e Donna durante le sue recenti vacanze nel Salento: le immagini di un look decisamente audace...

30 agosto 2018

Antonello Venditti

A 69 anni, Antonello Venditti continua ad essere artista amato in tutta Italia, dove tiene concerti apprezzati da tutte le generazioni. L'estate 2018 è stata particolarmente attiva da questo punto di vista, con appuntamenti che si sono tenuti a Lecce, Noto, Forte dei Marmi, Palermo solo nell'ultimo mese di agosto. E tra un impegno e l'altro, l'artista romano ha deciso di prendersi una vacanza, fermandosi proprio nel Salento, approfittando di una delle sue tappe del suo tour. In occasione delle sue vacanze nello splendido mare della Puglia, il settimanale Diva e Donna ha sorpreso Venditti con un look decisamente audace: slip scuri, pancetta in vista, capelli lunghi e come sempre abbronzatissimo, per l'occasione il cantautore romano preferisce non indossare i suoi tradizionali occhiali scuri che lo accompagnano da tempo nei video e nei suoi concerti già da qualche anno. E di certo dimostra di non essere troppo interessato ad apparire in perfetta forma...

GLI IMPEGNI PER I PROSSIMI MESI

La carriera di Antonello Venditti non conosce crisi, come dimostrato dal grande successo del suo ultimo tour nel quale ha fatto tappa in numerose località italiane. Dopo le vacanze in Salento, testimoniate dagli scatti dell'ultimo numero del settimanale Diva e Donna, il cantautore si prepara ad affrontare un autunno caldo, con due location più attese. Il prossimo 23 settembre, infatti, si esibirà all'Arena di Verona, mentre 21 dicembre sarà la volta del Palalottomatica di Roma. Nel frattempo, Venditti è stato insignito del Premio Faraglioni 2018, giunto alla sua XXIV edizione. In tale occasione, durante la quale non è mancato il ricordo di Fabrizio Frizzi, il maestro della canzone italiana ha ripercorso le tante tappe dei suoi oltre 40 anni di carriera, dagli esordi in cui ancora studente di giurisprudenza, nel Folkstudio di Roma, ai concerti insieme all'amico Francesco De Gregori.

