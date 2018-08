ARRANGIATEVI!/ Su Rete 4 il film con Peppino De Filippo (oggi, 30 agosto 2018)

Arrangiatevi!, il film commedia in onda su Rete 4 oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Peppino De Filippo, Totò e Laura Adani, alla regia Mauro Bolognini. Il dettaglio.

30 agosto 2018

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST TOTO'

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 agosto, Rete 4 propone Arrangiatevi in onda alle ore 16,35. Un cinema datato ma ancora in grado di fare sorridere, una vera gemma della cinematografia del dopo guerra italiano. Prodotto nel 1959 dalla gloriosa Cineriz, il film 'Arrangiatevi' è stato diretto dal grande cineasta toscano Mauro Bolognini, tante pellicole dirette, una bacheca zeppa di meritatissimi premi nelle sue esperienze registiche frutto di una lunga carriera. Nel cast di 'Arrangiatevi', una classica commedia tipica di quel periodo (l'epopea di Totò si svogleva in quegli anni), incontriamo proprio la spalla del Principe de Curtis, Peppino de Filippo che proprio accanto a Totò, assieme alla splendida starlette Laura Adani, sono il trio protagonista del film. Leggendo i casting d'antan è sempre piacevole però scoprire quelli che allora erano le giovani promesse che in questa pellicola sono la grande Franca Valeri, Adriana Asti e Vittorio Caprioli, l'ennesimo cast meraviglioso di un cinema che mai tornerà. Ma ecco adesso la trama del film nel dettaglio.

ARRANGIATEVI!, LA TRAMA DEL FILM

Siamo a Roma nell'immediato dopo guerra delle ricostruzioni, in seguito all'omicidio di una pittrice, vista anche la carenza di alloggi, un unico appartamento viene affidato a due famiglie che dovranno convivere nella stessa metratura. La prima è quella di Peppino Armentano, un callista di chiara origine partenopea, la seconda è quella di nonno Illuminato, un istriano fuggito dopo la nascita della Jugoslavia, quindi esule alla ricerca di una nuova vita. La trama da quel momento è un continuo suseguirsi di gag tra le due famiglie alla ricerca non solo dei propri spazi, ma di una sistemazione idonea per la propria privacy, un'alternativa a quella soluzione asfittica. Peppinoo troverà un alloggio enorme, perfetto per tutta la sua numerosa famiglia, ma si tratta di un ex casa di tolleranza e, scandalizzato dalla cosa, non accetta di firmare il contratto di locazione, il quale, in realtà, aveva un prezzo davvero appetitoso. Come vivranno le due famiglie nel tempo? Totò e Peppino sotto lo stesso tetto sono un cocktail assolutamente incredibile.

