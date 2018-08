Aida Nizar sogna Barbara D’Urso/ Video, Vuole la televisione italiana: sarà opinionista di Pomeriggio 5

Aida Nizar dorme su un catamarano e sogna Barbara D'Urso: "Barabara aspettami, non puoi iniziare Pomeriggio 5 e Domenica Live senza di me". La spagnola farà presenza fissa nei suoi programmi

Aida Nizar torna a Pomeriggio 5

I programmi di Barbara D’Urso sono pronti per tornare, Pomeriggio 5 riprenderà la sua regolare messa in onda lunedì 3 settembre, mentre Domenica Live il 16 settembre. Barbara D’Urso, nell’attesa, attraverso il suo profilo Instagram sta pubblicando i video dei personaggi che l’affiancheranno in questa nuova edizione. Dopo aver annunciato la presenza di personaggi noti al mondo dello spettacolo, quali Eva Grimaldi, Carmen Di Pietro, Veronica Satti e Serena Grandi, ieri è stato annunciato dalla stessa conduttrice che anche le ex naufraghe, Francesca Cipriani e Elena Morali, interverranno all’interno del salotto pomeridiano di Canale 5. Ecco che oggi è stato svelato un nuovo personaggi che farà l’ingresso a Pomeriggio 5 ed è proprio Aida Nizar, quel personaggi ambiguo, estroverso, talvolta inopportuno, che ha partecipato all’edizione nip del Grande Fratello.

“BARBARA ASPETTAMI”

Ad annunciare la sua presenza a Pomeriggio 5 è stata la stesa Barbara D’Urso attraverso un video registrato dalla Nizar in cui finge di sognare la conduttrice, mentre si rilassa al sole, cullata dal movimento di un catamarano. Capacità attoriali, pari a nulla, ma la Nizar ha voluto così annunciare la sua gioia nel partecipare ancora al format della D’Urso. “Barbara tesoro, aspettami – dice la Nizar – Non iniziare Pomeriggio 5 e Domenica Live senza Aida”. Poi l’ex gieffina si sveglia: “Ma dove sono? Non sono in studio? Lasciatemi sognare con Barbara, che bel sogno. Barbara aspetta questa donna in gamba, aspettami”. La spagnola che ha più volte confessato di bramare la televisione italiana farà presenza fissa nei salotti della D’Urso e intanto, sogna, anche, di poter diventare una Iena.

