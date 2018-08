Alex Migliorini di nuovo a Uomini e Donne?/ Trono Gay incerto: “Ho voglia d’innamorarmi…”, l’ipotesi

E se Alex Migliorini ritornasse sul trono per trovare – davvero – l’uomo della sua vita? Le indiscrezioni sul nuovo trono gay di Uomini e Donne in partenza.

30 agosto 2018 Valentina Gambino

Proprio ad un passo dall’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, con un trono gay decisamente incerto, Alex Migliorini si racconta tra le pagine del Magazine dedicato al programma. Dopo aver partecipato allo show ideato e condotto da Maria De Filippi, il parrucchiere ha avuto modo di uscire dal programma tra le braccia di Alessandro D’Amico. Purtroppo però, la loro storia d’amore è naufragata dopo pochissimo tempo e il campano, a pochi mesi dalla scelta ha deciso di mettere la parola fine alla loro relazione d’amore. Dopo tanta sofferenza, Alex ha finalmente ritrovato la serenità e confida anche di essere pronto ad innamorarsi ancora. L’ex tronista, ha dichiarato anche di non essere molto vanitoso e di guardarsi allo specchio solo per lavarsi e darsi una veloce sistemata ai capelli. Nella sua vita inoltre, per fortuna non ha mai avuto particolari delusioni scottanti. Di seguito, ha confessato di non avere una dote: la pazienza. “Non sono proprio in grado di aspettare, ho sempre bisogno di avere tutto e subito. Vorrei avere la dote della pazienza, sono sicuro sia molto utile nella vita. Ma qualche piccolo passo avanti lo sto facendo!”.

Proseguendo l’intervista, il buon Alex racconta anche della sorpresa più bella mai ricevuta da un ex fidanzato: “Sono golosissimo di macaron, e un mio ex fidanzato mi ha omaggiato di tutti i più buoni pasticcini fatti in Italia!” (sarà stato proprio Alessandro D’Amico? Chissà…). In ultimo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha anche rivelato di avere due sogni, uno professionale e l’altro privato: “Il mio più grande sogno professionale è quello di potermi aprire un salone da parrucchiere tutto mio o in Italia o all’estero. Anche un piccolo negozietto. Per quanto riguarda la mia persona, mi piacerebbe innamorarmi”. Nel frattempo, per quanto riguarda il trono gay, pare che per la prima parte del programma non ci sarà. Questa intervista però, potrebbe anche non arrivare a caso: e se Alex Migliorini ritornasse sul trono per trovare – davvero – l’uomo della sua vita?

