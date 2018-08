BATTITI LIVE 2018, BARI/ Cantanti e diretta 30 agosto: J-Ax, Malgioglio, Michielin, Elodie e Michele Bravi

Battiti Live 2018 Bari, cantanti e diretta 30 agosto: sul palco saliranno J-Ax, Cristiano Malgioglio, Francesca Michielin, Elodie, Michele Bravi e Mihail.

30 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Battiti Live 2018

Ultimo appuntamento della stagione con Battiti Live 2018 che torna in onda oggi, giovedì 30 agosto, in prima serata su Italia 1. Direttamente dal suggestivo molo di Bari, Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri, con la collaborazione di Mariasole Pollio che raccoglie le domande del pubblico per gli artisti che salgono sul palco, conducono il gran finale della kermesse musicale di Radionorba che, da anni, è diventata un appuntamento fisso per il Sud Italia. Per le cinque domeniche di luglio, infatti, Battiti Live ha fatto tappa in alcune delle più belle piazze della Puglia e della Basilicata raccogliendo migliaia di persone che hanno cantato e ballato tutte le hit estive. Dopo l’esperimento dello scorso anno, Italia 1 ha così deciso di ridare ancora fiducia a Battiti Live e, per il secondo anno consecutivo, sta trasmettendo le cinque serate musicali. La scorsa settimana, il programma è stato il quarto più visto della serata. Con il gran finale, tuttavia, gli ascolti potrebbero anche migliorare.

BATTITI LIVE 2018: I CANTANTI DEL 30 AGOSTO

Chi salirà sul palco del Battiti Live 2018 sito nel molo di Bari? Come ogni settimana, saranno numerosi gli artisti che faranno compagnia al pubblico cantando non solo le hit del momento, ma anche alcuni dei brani più famosi del loro repertorio. Ad aprire la serata saranno i The Kolors che, dopo aver conquistato il successo partecipando e vincendo Amici cantando in inglese, hanno cominciato ad incidere anche brani in italiano che stanno ottenendo un grande successo. Sarà poi la volta di J-Ax, idolo indiscusso delle folle. E ancora Gue Pequeno, protagonista di due hit molto gettonate, “Lungomare Latino” in collaborazione con Willy William, e il feauturing in “Nero Bali”, di Elodie e Michele Bravi, anche loro sul palco del Battiti Live 2018. Ci saranno, poi, Gabry Ponte, Francesca Michielin, Le Vibrazioni, Jake La Furia, i Negrita, Cristiano Malgioglio ed Enrico Nigiotti. Non mancheranno, poi, gli artisti più giovani come Thomas e Biondo.

MIHAIL OSPITE DEL 30 AGOSTO

Sul palco del Battiti Live 2018, anche per il gran finale, non mancherà l’ospite internazionale. Ad animare la serata sarà Mihail, vero fenomeno musicale che sta scalando le classifiche internazionali. Mihail arriva dalla Romania, ma è nato in Russia. In patria ha raggiunto il successo cantando brani come “Dans nocturn” e, soprattutto, “Ma Ucide Ea”, il cui video su YouTube, a oggi, conta più di 68 milioni di visualizzazioni. A livello internazionale, è diventato famoso con il singolo “Who You Are” che, per settimane, è stato presente nella top 10 di tutta Europa dallo scorso marzo. Questa sera regalerà la sua musica al pubblico di Bari e a quello di Italia 1.

