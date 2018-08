Barbara d’Urso al Pronto Soccorso/ Incidente sul set de La Dottoressa Giò: ecco cosa è successo

Barbara d'Urso è finita al pronto soccorso, durante l’ultimo giorno di riprese, ha prontamente ricevuto assistenza da parte del Policlinico Casilino di Roma.

30 agosto 2018 Valentina Gambino

Paura per Barbara d’Urso: al pronto soccorso dopo le riprese

Attimi di paura per Barbara d’Urso. La nostra Lady Cologno preferita, sta per tornare in pista tra programmi televisivi e fiction. Ed infatti, proprio lunedì tornerà in televisione a pieno regime con la nuova edizione di Pomeriggio 5, prontissima per allietarci a suon di “caffeucci” e casi di cronaca nera scottanti. Proprio in queste ore la nostra Carmelita Nazionale ha allertato gli estimatori dopo un piccolo incidente sul set de La Dottoressa Giò. Finita al pronto soccorso, durante l’ultimo giorno di riprese, ha prontamente ricevuto assistenza da parte del Policlinico Casilino di Roma. La notizia è stata diffusa proprio dalla diretta interessata tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. “È comunque il mio ultimo giorno di set è iniziato così… in un vero pronto soccorso!”, ha scritto Barbarella condividendo sui social la fotografia del referto medico. La ruspante conduttrice napoletana però, ha voluto immediatamente sdrammatizzare la situazione e lasciato intendere non si trattasse di nulla di preoccupante.

Esattamente come si legge sul referto medico, Barbara d’Urso è finita al pronto soccorso in codice verde. Questo già, segnale di nulla di preoccupante. La 61enne è stata sottoposta ad un elettrocardiogramma, che non ha rivelato nessuna particolare patologia. La diagnosi quindi, è stata: trauma emicostato sx. La Altri dettagli non sono emersi ma è molto probabile che la conduttrice racconterà tutto nei prossimi giorni. Dal prossimo 3 settembre infatti, la ritroveremo in onda dal lunedì al venerdì con la nuova stagione di Pomeriggio 5 in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. In questi mesi proprio Barbara, ha deciso di rinunciare alle ferie per donare al pubblico la nuova stagione de La Dottoressa Giò, tanto attesa dal pubblico ed i sostenitori della nostra Carmelita Nazionale.

