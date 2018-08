Belén Rodriguez, la trasformazione/ Un nuovo ritocchino? No. Ecco in cosa è cambiata

La vita di Belen Rodriguez è notevolmente cambiata dopo la nascita di Santiago e l'inizio della storia d'amore con Andrea Iannone. Basta gossip e foto della sfera privata

La nuova vita di Belen Rodriguez

Belén Rodriguez è cambiata. Questa volta, però, il suo è un cambiamento che viene da dentro, quindi, no, per l’argentina nessun nuovo ritocco. A dare la prova di questa sua trasformazione è la sua galleria di Instagram e i gossip che quest’estate l’hanno vista protagonista. Come ogni periodo estivo Belén Rodriguez ha trascorso molti giorni a Ibiza, ma non è più quella ragazzina irrequieta e sempre in movimento. Oggi alle follie, alle notti brave sembra preferire una cena in famiglia o una rilassante gita in barca. Se ricordiamo il suo bacio alle Maldive con Fabrizio Corona a cui è seguito uno scandalo, se ricordiamo i giri in scooter con Stefano De Martino, allora impegnato, ci pare evidente che quella Belén non coincide più con quella di oggi. Molto probabilmente il suo cambiamento è determinato dalla nascita del figlio, Santiago che oggi ha 5 anni.

TUTTI I SUOI EX

Se qualche anno fa, Belèn Rodriguez, era la regina del gossip, oggi cerca di mantenere più riservata la sua vita. Su Instagram pubblica meno e la maggior parte dei suoi post riguardano il lavoro: campagne pubblicitarie, promozioni, servizi fotografici. Andrea Iannone è presente in pochissime fotografie e la sua trasformazione riguarda anche il rapporto con i paparazzi che, oggi, cerca di evitare il più possibile perché come aveva già dichiarato: “Il gossip mi ha rovinato la vita”. Così godendosi la sua vita e i suoi attimi di felicità la Rodriguez sembra voler rimediare agli errori del passato, sebbene con i suoi ex continui a mantenere un buon rapporto. Cosa dicono? Borriello: “siamo amici”, Corona: “La nostra storia con lei è stata la più importante di tutte”, De Martino: “Siamo due persone intelligenti e non siamo la prima coppia che divorzia”. Ora Belén è innamorata del campione di MotoGp Andrea Iannone e tra i due sembra esserci una forte passione.

© Riproduzione Riservata.