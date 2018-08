Biondo/ Conquista il Disco d'Oro per “Dejavu” (Battiti Live 2018)

Biondo sarà tra i protagonisti della tappa a Ostuni del Battiti Live 2018. In occasione del Festival il cantante ha ritirato il Disco d'Oro per la sua “Dejavu”.

Biondo (Instagram)

Parigi non è mai stata così romantica per Biondo e Emma Muscat, due volti che Amici di Maria De Filippi ha portato fino alla gloria nell'edizione di quest'anno. Per Biondo, di nome e di fatto, l'amore non è mai abbastanza e così non appena ne ha avuto la possibilità è volato fino alla città icona di questo nobile sentimento per vivere appieno la sua neonata relazione. Un passo importante certo, iniziato già grazie alla clip del brano Apeshit, con cui i due hanno catturato lo sguardo di nuovi followers. Il rapper e la fidanzata, conosciuta proprio nel corso dell'esperienza nella scuola del talent, hanno realizzato così il loro sogno più romantico, spingendosi fino ad un magico "ti amo" all'ombra della Tour Eiffel. Uno scatto sui social pubblicato da Emma sottolinea l'importanza di questa loro avventura, mano nella mano e intenti a scambiarsi sorrisi e tenerezze. Clicca qui per vedere la foto di Biondo e Emma Muscat. Biondo sarà inoltre fra gli ospiti che vedremo questa sera, giovedì 30 agosto, su Canale 5 per una nuova puntata di Battiti Live 2018. La sua prima esperienza in questo contesto musicale, che ha contribuito a sottolineare ancora una volta il successo maturato finora. Il festival gli ha regalato inoltre la possibilità di ritirare il Disco d'Oro per la sua “Dejavu”, in occasione della tappa di Ostuni. Un successo meritato e dovuto all'ascolto attivo di tanti ammiratori che non hanno smesso di seguirlo subito dopo la conclusione di Amici, senza considerare ovviamente i 23 milioni di views già ampiamente superati. Lo dimostra inoltre la folla che si accalca in ogni occasione mondana in cui è possibile avvistarlo, dal Wind Summer Festival fino all'Aquafan di Riccione.

Il successo dopo Amici di Maria De Filippi

A distanza di diversi mesi dal suo primo EP, “Dejavu”, Biondo continua a mietere applausi e lodi da parte del pubblico di giovani e giovanissimi. L'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha fatto un grande salto in avanti e si prepara ad una carriera fortunata e vincente. E pensare che i suoi obbiettivi fino a qualche anno fa era in realtà fare il cuoco. Non di certo uno qualsiasi, dato che anche in questo caso Biondo avrebbe preferito eccellere, fino a diventare "lo chef più forte del mondo". Ai microfoni di 105 Mi Casa, svela così che l'amore per la musica è nato solo quattro anni fa, quando a causa di una forte infatuazione per una ragazza si è ritrovato a scrivere il suo primo brano, aggiungendo anche un video professionale. Il tutto solo per riuscire a strappare un sì. "Adesso mi sento proprio un altro", ha rivelato invece parlando della sua esperienza ad Amici, sicuro di aver mostrato solo i punti di forza. "Sarebbe da stupidi fare il contrario", aggiunge infatti, convinto che l'uscita dal Serale del talent sia stato solo un ulteriore trampolino di lancio per il viaggio successivo. "Ero sicuro che alla gente arrivasse, nel bene o nel male, ciò che sono", continua parlando di come in realtà la popolarità ottenuta nel talent non lo abbia sorpreso. Biondo infatti era sicuro di aver conquistato un forte numero di telespettatori, così come è certo di poter avere la possibilità di inventare il futuro che preferisce. La sorpresa in realtà è arrivata tempo dopo, quando messa da parte la fatidica maglietta, ha scoperto di avere al suo seguito un folto gruppo di fan pronti a seguirlo.

