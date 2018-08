CASO CUCCHI AL FESTIVAL DI VENEZIA/ Video, Salvini a Ilaria: "Guardo il film, ma difendo le forze dell'ordine"

Botta e risposta tra il vicepremier Salvini e Ilaria, sorella di Stefano Cucchi. Il film Sulla mia pelle, presentato ieri a Venezia, è l'occasione giusta per chiarire.

30 agosto 2018 Rossella Pastore

Ilaria Cucchi, sorella di Stefano

"Vedrò volentieri il film su Stefano Cucchi e incontrerò, se è loro desiderio, la famiglia al ministero per ascoltare le loro ragioni e spiegare cosa farò da ministro". Così Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, in diretta su Facebook. Salvini è attualmente a Venezia per la sottoscrizione del protocollo di legalità per la Pedemontana veneta. Nel frattempo, nella Serenissima, è in corso la 75esima Mostra internazionale del Cinema. Ed è proprio al Festival che è stato presentato Sulla mia pelle, il film di Alessio Cremonini sul caso Cucchi. È Ilaria, sorella di Stefano, a fare un invito ufficiale al ministro: "Chiedo a lui un incontro pubblico che non accetterà mai, perché in campagna elettorale ha affermato che gli faccio schifo. Dopo aver visto il film e rivissuto quello che Stefano ha subito, non posso dimenticare quando Salvini ha detto che una eventuale legge sulla tortura avrebbe legato le mani alle forze dell'ordine e che in caso di fermo qualche sberla ci sta e se qualcuno si fa male pazienza. Una frase del genere detta dal ministro degli Interni è inaccettabile".

ACCUSE E SMENTITE

La risposta, come da tradizione, è arrivata sui social: "Difenderò in modo pieno e in totale sicurezza le forze dell'ordine: i pochissimi che sbagliano vanno puniti anche più degli altri, però difendo il lavoro, la sicurezza e la vita delle forze dell'ordine che devono essere aiutate e non ostacolate nello svolgimento del loro mestiere", conclude. Polverone anche attorno ai finanziamenti, che il partito leghista ha già messo in discussione. A Radio Cusano Campus, Ilaria precisa: "Da questo film non ho nessun ritorno economico e ne vado fiera. Tutti coloro che affermeranno il contrario saranno costretti a dimostrarlo in un'aula di tribunale".

