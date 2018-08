COLPA DELLE STELLE/ Su Canale 5 il film con Shailene Woodley e Ansel Elgort (oggi, 30 agosto 2018)

Colpa delle stelle, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Shailene Woodley e Ansel Elgort, alla regia Josh Boone. La trama del film nel dettaglio.

Colpa delle stelle in prima serata su Canale 5

NEL CAST ANSEL ELGORT

Il film Colpa delle stelle va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 30 agosto 2018 alle ore 21,25. La pellicola risale al 2014 ed è diretta da Josh Boone, che ha ideato anche il soggetto, mentre il genere è drammatico e sentimentale. La sceneggiatura vive invece una collaborazione fra Michael H Weber, uno dei pilastri del teatro americano in fatto di musical e Scott Neustadter. Il cast è guidato inoltre da Shailene Woodley e Ansel Elgort, al fianco dei quali troviamo attori come Laura Dern, Sam Trammell, Nat Wolff, Lotte Verbeek e Willem Dafoe. In ruolo minore sono anche presenti gli artisti Lily Kenna, David Whalen, Milica Govich, Carly Otte, Emily Peachey e Ana Dela Cruz. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COLPA DELLE STELLE, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Colpa delle stelle si concentra sulla vita dell'adolescente Hazel Grace, a cui diversi anni prima è stato diagnosticato il cancro. Per riuscire a combattere la malattia, i genitori la obbligano a frequentare un gruppo di auto aiuto capitanato da Patrick, sopravvissuto allo stesso male. La piccola comunità si incontra così con scadenza settimanale nei sotterranei di una chiesa. Hazel incontra un giorno un ex giocatore di pallacanestro, Augustus, che la invita nel proprio appartamento subito dopo l'incontro. Fra i due si creerà così un legame profondo, anche grazie al romanzo preferito di Hazel, Un'afflizione imperiale di Peter Van Houten. Una volta terminata la lettura, i due decidono di inviare una lettera allo scrittore, ricevendo di contro l'invito a raggiungere Van Houten ad Amsterdam. Il viaggio tuttavia non andrà bene, visto che Hazel verrà ricoverata in terapia intensiva. La coppia raggiungerà comunque la destinazione, che aiuterà ad Augustus a rivelare alla ragazza i suoi veri sentimenti. La tragica scomparsa dell'ex giocatore, a causa di una ricaduta, permetterà infine alla diciassettenne di ricevere una preziosa email dal suo amato.

