Carl Brave e Francesca Michielin/ "Fotografia" tra le hit dell'estate (Battiti live 2018)

Carl Brave e Francesca Michielin infiammeranno la piazza di Bari con la loro "Fotografia" in occasione della serata conclusiva del Battiti Live 2018 in onda su Italia 1.

Francesca Michielin

Un agosto di relax per Carl Brave, al secolo Carlo Luigi Coraggio. Il rapper ha approfittato delle ultime battute di quest'estate per raggiungere la spiaggia e concedersi qualche tuffo, anche se di certo i suoi pensieri virano sempre verso la musica. In coppia con l'amico Lorenzo Amoruso, armato di chitarra, regala ai fan che lo seguono sui social una breve Storia canterina. Dopo tutto è un periodo di grande lavoro per il giovane artista, che messo da parte il genere sentimentale che ha caratterizzato la prima parte della sua carriera, adesso è deciso a raccontare "le imperfezioni". Una trasformazione evidente nel suo album Notti Brave, in cui è presente la featurette con Francesca Michielin, grazie alla canzone Fotografia. Il primo singolo del nuovo disco ha già dato modo all'artista romano di affondare il colpo con il suo mix di indie, trap, rap e pop. Carl Brave e Francesca Michielin saranno inoltre ospiti di Battiti Live 2018, in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, giovedì 30 agosto. "Il pop di prima non funziona più" sottolinea il rapper romano a Il Corriere della Sera per dare forte alla sua visione della musica attuale. Si cambia genere o meglio si trasforma un genere, adeguandosi al gusto dei ragazzi. "Vogliono sentire una canzone che parli veramente di loro", aggiunge infatti, sicuro che la classica canzone d'amore ormai sia molto distante dagli interessi delle nuove generazioni. Impossibile non dargli ragione, visto che a distanza di poche settimane dalla pubblicazione del suo disco, Carl brave è riuscito ad ottenere il Disco d'Oro, anche grazie alla collaborazione con la Michielin e Fabri Fibra per la sua Fotografia.

Il successo di Fotografia

Francesca Michielin ha raggiunto un nuovo traguardo, grazie alla collaborazione con Carl Brave per il singolo Fotografia. Secondo Spotify, il brano ha tutte le carte in regola per il settimo posto della classifica delle hist di quest'estate. A un solo passo da Zero a cento di Baby K, il dato conferma quanto la cantautrice italiana sia riuscita a colpire nel segno anche grazie a questo suo nuovo e ultimo lavoro. Anche per questo il suo tour per promuovere l'album 2640 è fra i più in vista agli occhi dei fan, che di recente hanno potuto assistere alla sua esibizione con Carl Brave a Riccione, grazie all'evento musicale Deejay On Stage. Sarà invece presente come cantautrice all'Home Festival per la tappa che si terrà il prossimo 2 settembre, in occasione della conclusione dell'evento. I fan non dovranno comunque attendere così tanto per ascoltare la sua interpretazione di Fotografia, dato che si unirà a Brave per la puntata di Battiti Live che andrà in onda su Italia 1 questa sera, giovedì 30 agosto. In attesa del prossimo live, l'artista si concede inoltre qualche shooting per brand di moda e non solo. Di ritorno dal Sud, dove a suo dire è giunta "rotolando e mangiando lenticchie al pomodoro", si è concessa la sua prima tequila al sale. Il risultato forse è stato del tutto inaspettato: in una foto su Instagram la Michielin mostra la sua reazione a questa piccola novità che ha introdotto nella sua dieta liquida. Clicca qui per vedere la foto di Francesca Michielin.

