Cristiano Malgioglio / Il ritorno al Grande Fratello Vip alle porte, ma... (Battiti Live)

Cristiano Malgioglio, il noto paroliere sarà ancora una volta protagonista del Grande Fratello Vip ma stavolta nei panni dell'opinionista e non in quelle del concorrente (Battiti Live)

Non c'è limite alla simpatia di Cristiano Malgioglio, che dopo aver contribuito al successo di tanti big della musica italiana, sembra aver trovato il suo spazio anche fra i giovanissimi. Merito della sua parlantina e della sua ironia, oltre che di una forte presenza sui social dove pubblica video e fotografie. Tutto pur di condividere la propria giornata con i fan: l'ultimo video lo mostra infatti con i piedi immersi nell'acqua della piscina, mentre un cagnolino percorre freneticamente il perimetro ed il paroliere italiano assapora un po' di musica straniera dal ritmo serrato. Non manca ovviamente un meme di se stesso in cui rievoca la sua hit Sbucciami. Clicca qui per guardare il video di Cristiano Malgioglio. Battiti Live 2018 vedrà salire sul palco Cristiano Malgioglio nella puntata di questa sera, giovedì 30 agosto, in onda su Italia 1. Il cantautore si è infatti confermato uno degli artisti più acclamati per quest'estate, grazie al suo ultimo successo Danzando Danzando. Un applauso dovuto, che segue del resto il suo precedente brano da record, Mi sono innamorato di tuo marito. Sembra tra l'altro che la sua fama abbia superato i confini italiani e sia giunta all'orecchio di Paris Hilton, che ha voluto fargli i suoi complimenti. Un bel traguardo per zia Malgy: riuscire a conquistare la ricca ereditiera con tacchi a spillo e balli in aereo non è un'impresa per tutti.

RITORNO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP, MA...

Cristiano Malgioglio si prepara a ritornare nella Casa del Grande Fratello, ma non come concorrente. risale ad alcune settimane fa la conferma ufficiale che il paroliere italiano ritornerà sul piccolo schermo come paggetto di Barbara d'Urso. Nella precedente edizione l'artista si è distinto per i suoi siparietti e le incursioni nella struttura di Cinecittà e si prepara a replicare il tutto anche in previsione del ritorno in tv. Nel frattempo balza agli occhi l'ingresso nella versione Vip del reality di una sua carissima amica, Lisa Fusco, che i fan ricorderanno non solo per la sua partecipazione al salotto di Domenica Live e Pomeriggio 5, ma anche per aver inviato a zia Malgy un messaggio aereo pieno d'affetto. Non è ancora chiaro se la conferma sulla presenza della showgirl sia ufficiale oppure rimarrà solo uno dei tanti rumors che stanno colpendo il GF Vip in questi giorni. Sembra del resto che Malgioglio nutra una profonda nostalgia per la sua esperienza nella Casa: spesso i suoi post riguardano degli estratti dei suoi momenti migliori, messi in evidenza già dalla Gialappa's Band durante la messa in onda della seconda edizione. In particolare, zia Malgy ha rievocato sui social uno dei momenti iniziali, quando appena varcata la porta rossa non ha esitato a mettersi in mostra come Diva. Anzi, "Stop Model", come sottolinea nel suo post su Instagram.

