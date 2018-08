DON MATTEO 10/ Anticipazioni 30 agosto: crisi sentimentale per Tommasi, Lia o Margherita? (Replica)

Don Matteo 10, anticipazioni 30 agosto: "Il contagio" e "L'ultimo giro di giostra" sono i titoli degli episodi in onda in prima serata su Raiuno. Ecco la trama.

30 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Don Matteo

Si avvicina il gran finale di Don Matteo 10 che torna in onda oggi, giovedì 30 agosto, in prima serata su Raiuno, con il penultimo appuntamento. Per tutta l’estate, la fiction interpretata da Terence Hill, Nino Frassica e Simone Montedoro ha fatto compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia della Rai incollando davanti ai teleschermi più di due milioni di telespettatori nonostante si tratti di una replica. A fare da cornice ai casi che Don Matteo risolve prima ancora della compagnia dei carabinieri di Spoleto sono le vicende private dei protagonisti che, nel gran finale della prossima settimana, avranno un lieto fine. Se Tomas, infatti, pur essendo legato a Sabrina, pensa ancora a Laura, il capitano Tommasi, superato il lutto per la perdita della moglie Patrizia, è ormai pronto a tuffarsi in una vera storia d’amore, ma chi sceglierà tra Lia e Margherita? Un dilemma che mette in crisi anche il maresciallo Cecchini che, nella decima stagione di Don Matteo, ha ricoperto anche il ruolo di Cupido.

DON MATTEO 10, ANTICIPAZIONI 30 AGOSTO

“Il contagio” è il titolo del primo episodio della puntata odierna di Don Matteo in cui i carabinieri di Spoleto saranno alle prese con il ritrovamento del corpo di una bella ragazza di 30 anni all’interno della piscina di un centro benessere. Dalle indagini emerge che la ragazza aveva una storia con il marito della pm Lucrezia Volpe. Il maresciallo Cecchini, nel frattempo, pubblica un annuncio per vendere la sua vecchia auto, ma un equivoco coinvolgerà nella vicenda la povera Assuntina. “L’ultimo giro di giostra”, invece, è il titolo del secondo ed ultimo episodio della serata. Un giovane seminarista di Don Matteo viene ritrovato in fin di vita. I primi sospetti ricadono sul padre del ragazzo, un giostraio che non ha mai accettato la sua vocazione. Il capitano Tommasi, nel frattempo, sta vivendo una forte crisi, diviso tra i sentimenti che prova per Lia e quelli che nutre per Margherita. A Spoleto, infine, arriva una ragazza che mostra un particolare interesse per Cecchini.

