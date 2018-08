DRIVE/ Su Cielo il film con Ryan Gosling e Carey Mulligan (oggi, 30 agosto 2018)

Drive, il film thriller in onda su Cielo oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Ryan Gosling, Carey Mulligan, alla regia Nicolas Winding Refn. La trama del film nel dettaglio.

30 agosto 2018 Cinzia Costa

Il filmr in prima serata su Cielo

NEL CAST RYAN GOSLING

Drive è il film che sarà protagonista della prima serata di Cielo di questo giovedì 30 agosto 2018 che è stato diretto dal regista di origini danesi Nicolas Winding Refn, famoso per aver portato al successo film come Punisher 3 l'angelo della morte, Valhalla Rising regno di sangue e Solo Dio perdona. Nel 2007 ha anche diretto uno degli episodi della serie televisiva Miss Marple. Tra gli attori protagonisti del film Drive troviamo interpreti del calibro di Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks e Oscar Isaac. Parte della trama della pellicola diretta da Nicolas Winding Refn è stata tratta dall'opera romanzata da James Sallis che porta lo stesso titolo del film. Drive è stato ampiamente osannato dalla critica cinematografica americana e internazionale, riuscendo addirittura ad aggiudicarsi il riconoscimento alla regia in occasione del Festival di Cannes del 2011. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DRIVE, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è un giovane ed abile pilota che, pur di guadagnare qualche soldo in più, oltre a lavorare come stuntman spesso collaborare con criminali di ogni rango in veste di autista. Intanto il meccanico presso cui lavora il ragazzo decide di assoldarlo come pilota della sua scuderia che entro pochi mesi entrarà a far parte della NASCAR. Intanto il marito della vicina di casa del giovane pilota (di cui il protagonista è innamorato) torna a casa dopo aver scontato alcuni anni di galera. Inaspettatamente il pilota si ritroverà ad aiutare il suo rivale in amore per salvare la vita della donna che ama ma verrà catapultato in una faida mafiosa per la supremazia del territorio.

