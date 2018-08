ELISA ISOARDI, LOOK SUL RED CARPET DI VENEZIA 75/ Abito lungo e spacco vertiginoso al fianco di Matteo Salvini

Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno presenziato alla serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia: il look sul red carpet della conduttrice de La prova del cuoco.

30 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Elisa Isoardi

La loro presenza sul red carpet della prima giornata della Mostra del Cinema di Venezia sembrava in discussione, ma alla fine la coppia d'oro del gossip italiano non è mancata. Elisa Isoardi e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, sono apparsi in splendida forma e sorridenti nonostante le critiche balzate alle cronache in seguito alle dichiarazioni di Michele Riordino, cerimoniere della kermesse lagunare. La conduttrice de La prova del cuoco ha evidenziato un look mozzafiato, tra i più fotografati della serata: per lei abito lungo abito lungo verde petrolio, decorato con applicazioni di paillettes su un velo trasparente e, aspetto più particolare della mise da lei scelta, uno spacco vertiginoso che ha evidenziato un fisico assolutamente atletico. Il decolletè e la cinturina nera hanno confermato una tra le scelte più apprezzate della serata mondana, alla quale ha fatto seguito la cena ufficiale di apertura sulla spiaggia dell'Excelsior.

LOOK PERFETTO PER ELISA ISOARDI

Alla fine Matteo Salvini è riuscito a raggiungere la compagna Elisa Isoardi, partecipando al suo fianco alla serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia. In abito blu, che bene si accoppia alla scelta verde petrolio della conduttrice de La prova del cuoco, il Ministro dell'Interno è arrivato intorno alle ore 21 alla terrazza Biennale, tra la lounge Lexus e il ristorante di Tino Vettorello, dirigendosi velocemente verso Elisa Isoardi. Interrogato da giornalisti e fotografi riguardo la questione migranti, il leader della Lega ha preferito evitare qualsiasi risposta, limitandosi ad un eloquente "sono qui per stare tranquillo". La coppia è stata sorpresa mentre si scambiava un bacio prima di presenziare alla cena ufficiale all'Excelsior tra applausi e critiche. Ma per quanto riguarda il look scelto dalla "premiere dame" italiana, esso è promosso: voto 9 (clicca qui per vedere la foto).

© Riproduzione Riservata.