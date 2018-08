Elodie e Michele Bravi / I due pronti a conquistare insieme il pubblico (Battiti Live)

Elodie e Michele Bravi sono pronti ancora una volta a emozionare il pubblico italiano stavolta però insieme. Alla fine di agosto i due saranno protagonisti su Italia 1 (Battiti Live)

Elodie e Michele Bravi a Battiti Live

"Settembre è vicino", ricorda Elodie Di Patrizi sui suoi profili social a tutti i fan, mentre si mostra in posa con un bikini chiaro e sullo sfondo il mare increspato. Gli ammiratori sanno già che la frase della cantante non indica il desiderio che l'autunno arrivi presto, ma nuove notizie su quello che sarà il suo prossimo album. A distanza di oltre un anno dal suo precedente disco, molti si chiedono infatti quando Elodie pubblicherà nuovi inediti. Clicca qui per guardare il post di Elodie Di Patrizi. L'artista in realtà non è rimasta a bocca asciutta in questi ultimi mesi, come dimostra la collaborazione vincente con Michele Bravi e Gue Pequeno per il brano Nero Bali, già certificato Platino. Elodie Di Patrizi si unirà ai due amici e colleghi questa sera, giovedì 30 agosto, in occasione della nuova puntata di Battiti Live 2018 che andrà in onda su Italia 1. In attesa di news sui prossimi eventi pubblici, l'ex protagonista di Amici di Maria De Filippi si concede qualche scatto spettacolare, opera di uno staff che cura ogni suo dettaglio, dal vestito scelto per l'occasione fino al trucco, capelli e molto altro ancora. "L'estate ha tanti colori, ma è la prima volta che per me si colora di Platino", scrive sui social per commentare il riconoscimento appena ottenuto per Nero Bali. Clicca qui per vedere il post di Elodie Di Patrizi. Non servono altre conferme per gli ammiratori, che non hanno smesso di credere sulla sua carriera di successo fin dai tempi del talent, quando per un soffio la cantautrice di oggi non è riuscita ad ottenere il primo posto ed il titolo di vincitrice finale.

ANIME DI CARTA, L'ULTIMO ALBUM DI MICHELE

Anime di carta è l'ultimo album di Michele Bravi, ma a breve l'artista lancerà il suo nuovo album di inediti. Non manca il lavoro all'ex protagonista di X Factor, che fin dalla conclusione del talent ha dimostrato di essere riuscito ad arrivare al cuore del pubblico italiano. Il cantautore umbro ha infatti all'attivo diversi successi grazie a Il diario degli errori e Solo per un po', senza considerare il brano più recente, Nero Bali. Un lavoro a tre mani, che ha unito Bravi a Elodie Di Patrizi e Gue Pequeno e che lo ha consacrato in questi ultimi giorni al disco di Platino. Sembra tuttavia che per riuscire ad ascoltare i nuovi inediti del giovane cantante si dovrà attendere il 2019, come confermato da Katoo. I fan non dovranno però attendere molto prima di vederlo di nuovo salire sul palco, dato che il cantautore ha già organizzato un mini tour in autunno che lo vedrà a Roma e Milano con il suo vasto repertorio, rivisitato per l'occasione in chiave acustica e con l'ausilio di voce e piano. Michele Bravi sarà invece presente a Battiti Live 2018 di questa sera, giovedì 30 agosto, al fianco di Elodie e Pequeno. L'evento verrà trasmesso come sempre da Italia 1 nel suo prime time e sarà una nuova occasione per ascoltare l'interpretazione dei tre artisti di Nero Bali. Nel frattempo, Bravi si prepara a fare le valige, o meglio gli scatoloni. In uno degli ultimi post su Instagram sottolinea infatti di avere solo un mese di tempo per poter ultimare il trasloco, anche se il salotto si è già trasformato in un magazzino. "Questo senso di precarietà mi piace un sacco", aggiunge inoltre.

