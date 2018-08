FACCIO UN SALTO ALL'AVANA/ Su Rete 4 il film con Enrico Brignano (oggi, 30 agosto 2018)

Faccio un salto all'Avana, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Enrico Brignano e Francesco Pannofino, alla regia Dario Baldi. La trama del film nel dettaglio.

La commedia in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE FRANCESCO PANNOFINO

Il film Faccio un salto all'Avana va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 30 agosto 2018, alle ore 21,30. È una pellicola diretta da Dario Baldi e realizzata nel 2001 con un soggetto creato dai registi Enrico e Carlo Vanzina. Il cast è composto da diversi volti noti della comicità e commedia italiana, a partire dai due protagonisti Enrico Brignano e Francesco Pannofino. Al loro fianco troviamo attori come Cosimo Cinieri, Virginia Raffaele, Aurora Cossio, Paola Minaccioni, Antonio Cornacchione, Grazia Schiavo, Mimmo Mancini e Isabelle Adriani. Le musiche sono invece a cura di Francesco De Luca e Alessandro Forti, mentre la distribuzione prevede una collaborazione di Medusa Film e Rodeo Drive con Sky Cinema, Techinicolor SA e Blue Panorama Airlines. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FACCIO UN SALTO ALL'AVANA, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Faccio un salto all'Avana accende le luci su due fratelli romani, Fedele e Vittorio. Nonostante il loro grado di parentela si tratta di due uomini del tutto diversi, ma non per quanto riguarda le mogli scelte. Fedele nutre infatti un profondo rispetto per gli altri e pensa innanzitutto alla famiglia, oltre che ai propri doveri. Vittorio invece vive in modo spericolato, tradisce la consorte e non si occupa delle due figlie gemelle Delfina e Ondina. Le due mogli Annaclara e Laura sono inoltre figlie ed eredi del commendator Siniscalco, un ricco imprenditore. Sei anni dopo la presunta morte di Vittorio, il cui corpo non è mai stato ritrovato, Fedele scopre che in realtà il fratello vive a L'Avana e cerca di convincerlo a tornare a casa. Per riuscire nell'impresa decide di recarsi in prima persona a Cuba, dove scopre che Vittorio è conosciuto con il nome di El Tiburon e per le truffe ai danni dei turisti, in coppia con la sua nuova compagna. Nonostante le premesse, il fascino di Cuba colpirà Fedele fin dai primi giorni, così come il carisma di Almadedios, la compagna del fratello. Fattori che lo convinceranno poi a rimanere a sua volta a Cuba per coronare il suo sogno, diventare un cantante melodico. Nel frattempo, Siniscalco si mette all'opera per cercare Vittorio ed informarlo di non fare mai più ritorno in Italia. Fra due fuochi, il suocero da un lato e la Polizia dall'altra, Vittorio si trasferirà a Ginevra.

