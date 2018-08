Grande Fratello Vip/ Anticipazioni e cast: Walter Nudo nel cast? Il nuovo nome e tutte le indiscrezioni

Grande Fratello Vip, ecco le ultime anticipazioni e informazioni sul cast: Walter Nudo nella Casa? Il nuovo nome e tutte le indiscrezioni in attesa del debutto.

30 agosto 2018 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip, le ultime indiscrezioni

Tutti curiosi di scoprire quali saranno i nomi dei concorrenti che entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip? Scopriamo a seguire, tutte le ultime indiscrezioni in attesa dell’inizio. La terza stagione del reality show di Canale 5, andrà in onda a breve condotta ancora una volta da Ilary Blasi. Al fianco della conduttrice ci sarà ancora Alfonso Signorini, nelle vesti di spalla affidabile e opinionista divertente. Ma cosa si conosce attualmente del cast? Tante indiscrezioni e pochissime conferme per una edizione che, nonostante non sia stata ancora messa in piedi, si prospetta già più scoppiettante del previsto. La nuova stagione del reality più spiato d’Italia, dovrebbe partire ufficialmente a settembre anche se – al momento – non si conoscere una data precisa. Incertezze anche per quanto riguarda il cast. Ad oggi infatti, solo Maurizio Battista ha confermato la sua partecipazione. Il comico romano facendo una intervista per Il Messaggero, ha avuto modo di confermare il suo ingresso, sperando di potersi divertire un po’ una volta dentro.

Grande Fratello Vip, le ultime indiscrezioni

Secondo il settimanale Spy invece, i nomi del cast confermati sarebbero: Le Donatella (Giulia Provvedi e la sorella Silvia), Fabio Basile, Giulia Salemi e Ivan Cattaneo. Ci sarebbero in ballo anche Lucas Peracchi e Francesco Monte, oltre a Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Sara Affi Fella. Avrebbe accettato anche Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful. Durante questi mesi si è parlato anche di Manuela Arcuri in gioco con il fratello ma ben presto, è arrivata la smentita. Tra le pagine di Nuovo TV invece è emerso il nome di Giorgio Manetti. Il cavaliere pare che non prenderà parte alla nuova edizione del trono over di Uomini e Donne e quindi, le possibilità di vederlo in gioco aumentano sempre di più. Alessio Poeta in queste ore invece, ha lanciato su Twitter un probabile nome: “Pare che Walter Nudo sarà uno dei prossimi concorrenti del #GFVip. Chissà se stavolta riuscirà ad arrivare in finale senza l’aiuto di Lele Mora”.

© Riproduzione Riservata.