Fedez e Chiara Ferragni/ Marina Di Guardo parla di Leone: Quello scricciolo mi ha fatto innamorare!”

Fedez e Chiara Ferragni, mamma Marina Di Guardo parla dell'amore per la figlia e del piccolo Leone: Quello scricciolo mi ha fatto innamorare!”, le dichiarazioni.

30 agosto 2018 Valentina Gambino

Ormai alle nozze di Fedez e Chiara Ferragni mancano proprio pochissimo giorni. Il rapper e l’imprenditrice digitale si sposeranno a Noto dopodomani (sabato 1 settembre). Nell’attesa che la “lista nozze” riscuota il successo sperato dalla coppia, la mamma di lei ha rilasciato alcune dichiarazioni raggiunta da Vanity Fair. Marina Di Guardo, confessa che, nonostante sui social appaiano sempre felici, anche loro hanno avuto le loro insicurezze. Per la sua Chiara, parole di sincero affetto materno: “Chiara è sempre la mia Chiarotta, quando siamo in famiglia l’atmosfera è rimasta quella usuale, niente è cambiato. E’ sempre stata una patatona dolcissima, ha sempre avuto un bel carattere. Ancora oggi, quando viene rincorsa da una folla oceanica che sgomita per vederla, reagisce in modo gentile, è buffa, simpatica, ed è sempre comunque con i piedi per terra. Non si è montata la testa, non crede di essere su un altro pianeta. Io ho sempre cercato di spiegarle che stiamo sulla stessa barca, che purtroppo e per fortuna siamo tutti uguali, non c’è una fine diversa”.

La mamma di Chiara Ferragni: dalle nozze al piccolo Leone

Marina Di Guardo, ha anche raccontato come si sta preparando per le nozze dell’anno. Lei indosserà un abito creato da una bravissima stilista di cui ancora non può rivelare il nome. Poi confessa di essere orgogliosa della scelta siciliana della figlia: “la terra dei miei genitori, grata di capire dai suoi occhi quanto sia importante questo momento per lei (…) Ho molto apprezzato anche la loro idea di una donazione a un loro follower bisognoso di un aiuto economico. Contribuirò anche io a questa bellissima iniziativa”. Successivamente la mamma di Chiara Ferragni ha parlato del piccolo Leone, il primogenito di Chiara e Federico: “E’ un bambino così solare e dolce, ride sempre, è molto empatico. Ho visto nascere Leoncino accanto a Chiara e Fede, e non riesco neanche a esprimere la mia gratitudine per aver vissuto un momento così importante e decisivo. Quello scricciolo d’uomo mi ha fatto innamorare perdutamente. Chiara da quando è diventata madre, l’ho vista cambiare, di colpo è stato come specchiarmi e rivedermi. Quando è via, la sento: la voglia che ha di tornare a casa, l’angoscia di stargli lontano”.

