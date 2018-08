Georgina Rodriguez a Venezia/ Foto, Senza Cristiano Ronaldo in un sexy abito di pizzo che mostra il lato B

Georgina Rodriguez ha partecipato alla prima giornata del Festival di Venezia. Per la visione di "First Man" ha indossato un lungo abito nero di Twin Set che ha lasciato scoperto il lato B

Georgina Rodriguez ha partecipato al Festiva di Venezia

Attori hollywoodiani, registi affermati, icone del cinema, ma non solo. Sul red carpet della Settantacinquesima Mostra del Cinema di Venezia ci sono altre e numerose star, soprattutto quelle che arrivano dal mondo del web, chiamate e invitate da sponsor del Festival. Tra i volti italiani che percorreranno il red carpet, quali Paola Turani, Beatrice Valli, Giulia De Lellis, ieri sera anche la fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, ha calcato il famoso e temuto tappeto rosso. La mamma di Alana si è regalata il suo primo tappeto rosso a Venezia 75, ma ad accompagnarla non c’era il calciatore della Juventus. “Vorrei condividere con voi la mia esperienza dell’arrivo al Film Festival oggi. Si svolge al Lido, una bellissima isola a un passo da Venezia. Grazie per l’invito e grazie a tutti per l’amore e il supporto”, ha scritto la ragazza commentando un video che la vede protagonista all’arrivo di Venezia 75.

L’ABITO DI TWIN SET

Georgina Rodriguez ha partecipato ieri all’apertura della Mostra del Cinema di Venezia, invitata da Twin Set che l’ha vestita per questo importante evento. Per la presentazione di “First Man”, il film americano a dare il via alla Mostra, la Rodriguez ha indossato un abito nero con un leggero scollo a cuore, un generoso spacco e un’importante trasparenza che partiva dal bustino, lasciando scoperto il lato B. La donna che ha fatto innamorare Cristiano Ronaldo mostra un fisico tonico e anche lei, come numerose star, è stata immortalata in quel meraviglioso abito Twin Set sul red carpet. A completare il suo look: capelli sciolti e ondulati e piccoli orecchini. Per lei nessun gioiello appariscente dal momento che era l’abito a dover richiamare l'attenzione.

