Guerra e Pace / Anticipazionideconda puntata 3 settembre: Nicolaj fa un passo indietro, vuole sposare Sonya!

Guerra e pace, anticipazioni seconda puntata 3 settembre: Natalya chiederà a Nicolaj di sposare una ragazza che non ama, mentre Andrej, ostacolato da suo padre, dovrà rinunciare a...

30 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Guerra e Pace

Nel prossimo episodio di Guerra e Pace tra Andrej e Natasha scoppierà l'amore: i due protagonisti cominceranno infatti a progettare un futuro insieme, anche se osteggiati dagli atteggiamenti del padre di lui. Il principe Bolkonskij, che conosce molti buoni motivi per contrastare l’unione dei due ragazzi, chiederà infatti a suo figlio di allontanarsi per un anno e di riflettere attentamente sulla questione prima di prendere decisioni affrettate. A casa Rostov, intanto, le ristrettezze economiche cominceranno a preoccupare Natalya, che chiederà suo figlio Nicolaj di trovare un buon partito e sposarsi. Per accorciare i tempi, la donna individuerà una candidata, Julie Karagina, ma il ragazzo, profondamente innamorato di Sonya, farà di tutto per opporsi alla decisione di sua madre. Riuscirà a sposare la donna che ama?

I BUONI E I CATTIVI

Il perfido principe Vassily, al centro della nobiltà russa di Guerra e Pace, incarna tutto ciò che di corrotto possa esserci nei salotto di una società fuorviata e compromessa. Venale e scorretto, è privo di rimorso per le sua meschinità, che palesa senza timore con azioni prive di scrupoli. A contrapporsi alla sua figura sinistra, la straordinaria dolcezza di Natasha, una ragazza ancora acerba e spesso distante dalle dinamiche vere e proprie della serie tv; tuttavia, è la sua passione a tenere in piedi tutte le vicende più interessanti degli altri protagonisti, dal momento che ha in sé ha l'esuberanza della gioventù e l'eleganza della nobiltà d'animo. Il suo personaggio, delicato e potente allo stesso tempo, riesce a travolgere con decisione l'intero svolgersi della trama: sarà interessante scoprire, nella prossima puntata, tutte le sfaccettature del suo animo a contatto con il suo primo e turbolento sentimento d'amore.

IL RITRATTO DI PIERRE

Al centro della prima puntata di Guerra e Pace troviamo il giovane Pierre, un ragazzo dall'aspetto goffo e un po' impacciato che in breve tempo è entrato nel cuore di tutti. Il protagonista, figlio illegittimo del conte Bezuchov, dopo aver ereditato una fortuna dal suo defunto padre ha dovuto fare i conti con un destino avverso, causato dal tentativo del principe Vassily di agevolare il matrimonio con sua figlia Helene. Il perfido Kuragin, infatti, ha annunciato a insaputa di Pierre le nozze con colei che si sarebbe rivelata a breve una ragazza dai facili costumi, più interessata alle sue straordinarie ricchezze che al suo amore puro e incondizionato. È così che per il conte di Bezuchov sono iniziati i problemi, vincolato a una moglie lontana dal suo ideale di donna e spesso al centro di incontri extraconiugali con altri uomini.

© Riproduzione Riservata.