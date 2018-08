INGA LINDSTROM: SEGRETI DI FAMIGLIA/ Su Canale 5 il film con Sina-Valeska Jung (oggi, 30 agosto 2018)

Inga Lindström: Segreti di famiglia, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Sina-Valeska Jung e Mike Hoffmann, alla regia Matthias Kiefersauer. Il dettaglio.

30 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST SINA-VALESKA JUNG

Inga Lindström: Segreti di famiglia è la proposta fatta da Mediaset, in particolare è Canale 5 che periodicamente nella fascia pomeridiana trasmette le pellicole dedicate e tratte dai romanzi della nota scrittrice Inga Lindstrom. Quella che va in onda è di appena un anno fa, uno degli ultimi della saga. La direzione vede la regia del cineasta bavarese Matthias Kiefersauer, tanti film, non solo per la Tv, ma quasi tutti nati e distribuiti nei circuiti teutoni. 'Inga Lindström: Segreti di famiglia' è forse il suo lasciapassare per l'Europa ed essere approdato alla regia di una saga così amata è sicuramente un punto importante della sua carriera per amplificare la sua fama di regista oggi specializzato per questo tipo di prodotto. Protagonista principale, ovviamente essendo questo tipo di prodotto voluto e dedicato per un pubblico femminile, al target piace vivere le avventure delle sue eroine, la bella e giovane attrice Sina-Valeska Jung, mentre al suo fianco uno degli attori più amati della new-generaton tedesca, Mike Hoffmann, forse tanti di voi lo conosceranno per la sua presenza in 'SOKO Köln', 'Grani di pepe' e per altri episodi di questa serie. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

INGA LINDSTROM: SEGRETI DI FAMIGLIA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Eva insegna danza, ama la danza, ha vissuto e vive per il mondo sulle punte. Ragazza madre, vive a sua volta con la madre, Meret e la figlia Lissi, un trio di donne, tre generazioni sotto lo stesso tetto. Ma quel tetto sta cambiando proprietario e il subentrante è un certo Sten Stenmark. Sten Stenmark è il classico uomo senza scrupoli, il suo interesse è quello di vuotare la casa e ciò per la povera Eva significherebbe anche la perdita di poter insegnare danza visto che il suo studio e palestra nel quale insegna appartiene proprio alla casa, una parte della proprietà. Eva è quindi direttamente coinvolta in questa compravendita perché Sten Stenmark non ne vuole sapere di mantenere i contratti in essere, ha altre mire. Inizia quindi un periodo tribolato per la ragazza, sul filo di perdere davvero la sua professione, la sua indipendenza e la possibilità di mantenere la figlia, ma non si da per vinta. Inizia così a racimolare informazioni su Sten Stenmark e non sarà piacevole constatare che la madre, Meret, non è assolutamente estranea all'uomo, un torbido passato accomuna i due, Eva andrà fino in fondo per mantenere la sua libertà, non perdere casa e studio nel quale insegna e capire chi è veramente sua madre.

