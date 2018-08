IRAMA/ Continua il successo di "Plume" (Battiti Live 2018)

Irama, vincitore dell'ultima edizione di Amici, sarà tra i protagonisti dell'ultima puntata di Battiti Live 2018 in onda questa sera, giovedì 30 agosto, su Italia 1.

Irama

Un sold out dietro l'altro per Irama, a cui si aggiunge il dato registrato per il concerto che si terrà a Firenze nel 2019. Il successo continua a correre al fianco dell'ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, in un vortice che lo vede impegnato fra palcoscenici e musica. Undici settimane al primo posto in classifica FIMI dimostrano non solo il talento del giovane artista, ma anche quanto con i suoi testi riesca ad arrivare al cuore di tutti i telespettatori. Il 22enne autore di Plume ha già attirato l'attenzione dei fan con il suo tour, nonostante la partenza sia prevista per il prossimo novembre. Irama sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo a Battiti Live 2018 su Canale 5, nella prima serata di oggi, giovedì 30 agosto. La generazione di giovani ha già manifestato il proprio consenso per il vincitore del talent di Mediaset, ma la popolarità non ha scalfito il suo animo umile e attento allo scherzo. "Sono sempre io, identico ad un anno fa", sottolinea infatti a Il Corriere della Sera, specificando come il successo appena ottenuto non lo abbia reso diverso rispetto al passato. "Il mio obbiettivo restano le canzoni", continua ancora. Per Irama al primo posto c'è infatti la sua musica, mentre gli applausi, le grida delle ammiratrici che tremano alla sua vista, sono un contorno di cui non si accorge nemmeno. Testa sulle spalle ed una visione molto chiara di ciò che gli sta succedendo. I grandi numeri che sta già registrando di certo lo gratificano, ma il rischio è di perdere di vista il proprio obbiettivo, ovvero ancora una volta la musica. "Sono cresciuto sapendo che volevo fare il cantautore", aggiunge ancora, rivelando come in realtà sia sempre stato allontanato dal coro. Diversi anni dopo, non è svanita la sensazione di sentirsi fuori luogo sia nel mondo pop che in quello rap.

L'amicizia con Lorenzo Galli

Un viaggio fino a Helsinki e poi si ritorna a provare e registrare: questa è l'estate di Irama, nome d'arte di Filippo Maria Fanti. Dopo aver partecipato a diversi contesti, si prepara al meglio in previsione del suo primo tour che lo consacrerà ancora una volta come giovane cantautore italiano. Ovviamente non manca il sushi, una delle sue passioni e cibo che condivide con il suo staff, composto solo da amici della sua età. Ci si diverte anche al lavoro quindi, specialmente in coppia con l'amico di una vita, Lorenzo Galli. "E' un fratello, un amico amico", sottolinea infatti a Il Corriere della Sera. Sono trascorsi diversi anni da quando il piccolo Irama e Lori si divertivano a fare video da far girare su internet ed anche se le cose sono davvero cambiate rispetto ad allora, Lorenzo non ha mai smesso di seguire Irama. Così come l'artista ha sempre messo in primo piano l'arte in generale, ma non solo la musica. In cima alla lista dei suoi interessi troviamo anche il cinema, nella speranza, perché no, di poter realizzare un giorno il copione di un film come Fight Club o Trainspotting. "Prima di cantare sono sempre cupo", rivela poi parlando di se stesso e del rapporto con il palco. "Alla fine è la pace dei sensi", si affretta ad aggiungere, pensando a quella sensazione che prova quando finalmente il live si traduce nelle scalette da seguire ed infine negli applausi degli ammiratori.

