Ilona Staller, sfogo di Cicciolina contro Luigi Di Maio/ “Chiedimi scusa e non ti querelo!”, e sul GF Vip…

Ilona Staller - meglio nota come Cicciolina - è veramente arrabbiatissima. L'ex attrice a luci rosse si è scagliata contro Luigi Di Maio e il Grande Fratello Vip, ecco perché!

30 agosto 2018 Valentina Gambino

Ilona Staller - meglio nota come Cicciolina - è veramente arrabbiatissima. L'ex attrice a luci rosse si è scagliata contro Luigi Di Maio, reo - secondo il suo punto di vista - di averla fatta diventare una specie di simbolo dello spreco per colpa del suo vitalizio. “Luigi Di Maio mi ha fatto diventare il simbolo dello spreco, mi ha messo alla gogna e ora sui social mi massacrano. Sono stanca, quelli che mi hanno insultato li denuncerò uno per uno. E sto valutando di chiedere al vicepremier i danni”, ha scritto su Facebook. La bionda attrice non è la prima volta che si scaglia contro il Vicepresidente del Consiglio dei ministri. La Staller infatti, troverebbe offensive le sue dichiarazioni di metterla nella “lista nera” e pretende – per questo – delle sentite scuse. “Chiedimi scusa ufficialmente se non sarò costretta a querelarti!! Non sai neppure e dichiari il falso che io ho fatto il deputato dal 1987-1992 per ben 5 anni !! Ho preso 20,000 voto ero seconda a Marco Pannella e per ben 5 anni ogni santo giorno andavo al parlamento!! Ho fatto 20 proposte di legge è tuttora depositata al Parlamento Italiano! Io prendo 2000 euro nette di vitalizio!”.

Ilona Staller, prosegue su Facebook il suo sfogo contro Luigi Di Maio, accusandolo di prendere uno stipendio da parlamentare oltre i diecimila euro al mese: “Concludo di non insultarmi sui giornali perché vado via legale!! E chiedi scusa al giornale che hai menzionato anche un morto defunto da anni dicendo che prende vitalizio!! Ridicolo!”. L’inarrestabile Cicciolina poi, si è scagliata anche contro il Grande Fratello Vip: “Partecipano come vip cugini di secondo grado di sconosciuti e non si trova un posto per la prima p*rnodiva mondiale. Sono in Italia dal 1971, ma mi viene voglia di scappare”. Recentemente intervistata tra le pagine del settimanale “Sono”, l'ex attrice hard ungherese si è ufficialmente candidata per entrare nella Casa più spiata di Cinecittà, svelando che sarà "orgogliosa di devolvere in beneficenza tutto il ricavato".

