Iva Zanicchi, il Canto dell'Aquila/ Speciale Techetecheté sulla cantante di Zingara (oggi, 30 agosto)

30 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Iva Zanicchi è la protagonista della puntata di Techetecheté in onda oggi, giovedì 30 agosto. Subito dopo il Tg1, su Raiuno, andrà in onda l’appuntamento dedicato all’Aquila di Ligonchio. Con la sua voce, Iva Zanicchi è stata la colonna sonora della vita di molti italiani. Oltre ad essere molto amata per il suo talento, l’artista è anche considerata una delle donne del mondo dello spettacolo più simpatiche. Amata sia dai grandi che dai piccoli, Iva Zanicchi ha costruito la sua carriera sia sulla sua voce che sull’autoironia. Nel corso degli anni sono tantissimi i successi con cui ha scalato le classifiche musicali. Tra le più famose c’è sicuramente “Zingara”, brano che avrebbe dovuto contare Gianni Morandi come ha spiegato la stessa Zanicchi ai microfoni de La mia passione. “Venne presentata a Morandi, ma poi successe che la Rca, la sua casa discografica, si ritirò”. Canzone che ha fatto la fortuna dell’Aquila di Ligonchio con cui trionfò a Sanremo 1969. Oltre alla musica, Iva Zanicchi ha sperimentato anche altre strade. Negli anni, infatti, ha lavorato in teatro, in televisione come conduttrice e ha anche recitato in alcune fiction come Caterina e le sue figlie. Un’artista a 360 gradi, dunque, a cui Techetecheté non poteva non dedicare una puntata.

LA VITA PRIVATA DI IVA ZANICCHI

Oltre ad aver avuto una grandissima carriera, Iva Zanicchi è riuscita a dedicarsi anche alla propria famiglia. E’ mamma di Michela (classe 1967), e nonna di due nipoti: Luca (nato nel 1998) e Virginia (nata nel 2003). Alle sue spalle ha un divorzio: nel 1976 infatti si separa dal marito Tonino Ansoldi, padre di sua figlia. Da anni ha una relazione felice con Fausto Pinna, produttore, al quale è legata dal 1986. "Noi non litighiamo mai, le uniche litigate vere le facciamo in cucina", aveva dichiarato durante un’intervista a Domenica Live. "Lui è sardo, e per 20 anni mi ha fatto mangiare sardo, ma io sono emiliana. Siamo poi arrivati a un compromesso: cuciniamo un po' sardo e un po' emiliano". Nella vita di Iva Zanicchi, però, c’è anche un dolore: da due anni non parla con la sorella come ha dichiarato a Paola Perego in una puntata del programma Non disturbare: “Non ci parliamo da due anni, ed è una cosa che prima o poi voglio risolvere. Ma sai mia sorella è un po’ anziana, magari è l’età”.

