Joe Bastianich mostra il lato B/ Incidente hot in spiaggia mentre la moglie si rilassa in topless

Relax per Joe Bastianich: con la famiglia a Porto Cervo

Alto, impostato, sguardo severo, abiti eleganti, parlata riflessiva e lenta, talvolta anche pungente, ma amante della cucina e della ristorazione. Ecco, lui è Joe Bastianich, quello che conosciamo noi. Quello di Masterchef, quello dei fornelli, quello dei ristoranti. Poi c’è un altro Joe Bastianich, quello un po’ assonnato, imbronciato e impacciato. Quello della sfera privata, quello vero, potremmo dire. E così, in tutta la sua normalità, è stato pizzicato dal settimanale Nuovo, in spiaggia, sotto il sole di Porto Cervo, in compagnia della moglie Deanna. In vacanza il manager della ristorazione ha abbandonato quel suo fare severo per vestire i panni di un classico uomo in cerca di relax, tra un sonnellino sotto l’ombrellone e sbadigli in mezzo al mare. Un vero “orsetto in letargo”, come lo stesso settimanale lo ha definito.

LATO B IN VISTA

Immerso nella bellissima Costa Smeralda, con moglie e tre figli, Bastianich ha abbandonato a casa gli impegni lavorativi, si è dedicato al relax e sistemandosi il costume i paparazzi hanno immortalato un piccolo incidente hot. Il giudice di Masterchef ha svelato il suo lato B mentre sdraiata affianco a lui, la moglie, si riscaldava al sole in topless. L’imprenditore americano si sta così godendo le vacanze nella sua amata Italia di cui, ha raccontato, ama la cucina: “Adoro la pasta fresca, come quella che mi preparava mia nonna Erminia quando ero piccolo, ma anche gli spaghetti con le vongole. Ma ho un debole per il fritto di mare. Infine un bianco d’annata completa in modo meraviglioso la cena”.

