Le Vibrazioni / Francesco Sarcina: "Abbiamo ritrovato l'entusiasmo dei 20 anni" (Battiti Live)

Le Vibrazioni, Francesco Sarcina ha rivelato come la band abbia dimostrato ancora una volta di aver ritrovato l'entusiasmo dopo i problemi degli anni passati. (Battiti Live)

Le Vibrazioni a Battiti Live

Il ritorno alla musica è stata una vera manna per Le Vibrazioni, la band capitanata da Francesco Sarcina che per il suo revival ha puntato in alto fino al Festival di Sanremo. Dopo aver vissuto una frattura interna, la band si è rimessa in moto ed ha già "ritrovato l'entusiamo dei 20 anni", come ha sottolineato di recente a TgCom24. L'estate è diventata così un momento unico per lanciarsi nella promozione del loro ultimo tour, in onore della loro Così sbagliato. La parentesi estiva prevede anche due date a settembre, il primo del mese a Trasacco, in provincia dell'Aquila, e il 21 dello stesso mese a San Vito Lo Capo di Trapani, presso il Cous Cous Festival. La Sicilia del resto è cara al gruppo milanese, che proprio a Palermo ha ufficializzato la reunion, grazie all'evento promosso da Radio Italia Live. Le Vibrazioni saranno anche ospiti di Battiti Live 2018, in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, giovedì 30 agosto. "Se c'è un posto dove mi posso lasciare andare al pubblico, questo è Palermo", ha sottolineato Sarcina nella sua intervista. Il calore che gli hanno regalato gli oltre 12 mila partecipanti rimarrà un ricordo anche del live di Foggia, una vera sorpresa per tutti i componenti del gruppo. La conferma che ritrovarsi sia stata una mossa vincente è il riconoscimento ottenuto per Vieni da me alcuni giorni fa. Un brano che la band ha pubblicato 15 anni fa e che solo ora riscuote il giusto successo, grazie al Disco d'Oro digitale. "Non servono molte altre parole", scrivono gli artisti sui social ricordando come in realtà quel particolare brano è sempre stato speciale ai loro occhi. "Siete voi le Vibrazioni più forti", scrive inoltre Sarcina in uno dei suoi ultimi post, ricordando le emozioni che solo i fan riecono a dargli ogni volta che sale sul palco, "data dopo data". Clicca qui per vedere la foto di Francesco Sarcina.

UN AGOSTO MOLTO INTENSO

Il mese di agosto è stato forse fra i più intensi per le Vibrazioni, che in seguito alla partecipazione sanremese non si sono ancora fermati. Un concerto dietro l'altro, un evento musicale nelle diverse città italiane. E così si conclude anche l'estate della band milanese, che ha occupato un posto di primo piano alla rassegna di Grado, il Sun & Sound Festival 2018. E poi ancora Riccione per proseguire grazie al Deejay On Stage il lungo viaggio del loro Così Sbagliato Summer Tour, fino a Trasacco de L'Aquila, dove il gruppo terrà un concerto gratuito in occasione delle feste patronali. Si risale quindi la china in seguito allo stop del concerto di Cattolica, previsto per lo scorso 16 agosto e rimandato a causa dei molteplici impegni radiofonici e discografici della band. Nonostante la delusione, gli ammiratori hanno potuto ricevere il rimborso totale del biglietto acquistato per il live dell'Arena della Regina, con la promessa forse di un arrivederci.

