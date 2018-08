MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 2018 / Calendario seconda giornata: in concorso "La favorita" di Yorgos Lanthimos

Calendario seconda giornata della Mostra del Festival del Cinema di Venezia 2018: tre film in concorso tra i quali, il più atteso, "La favorita" di Yorgos Lanthimos.

30 agosto 2018 Redazione

Mostra del Cinema di Venezia

Ha preso ufficialmente il via ieri la 75esima Mostra del Cinema di Venezia, che proseguirà nella laguna fino al prossimo 8 settembre. Dopo la parata di star di Hollywood e celebrità nostrane che hanno calcato il tappeto rosso nella serata inaugurale, la giornata di oggi sarà dedicata alla presentazione di nuovi film di cui tre in concorso per il Leone d'Oro. Il primo di essi si intitola "The Mountain", di Rick Alverson con Tye Sheridan, Jeff Goldblum, Hannah Gross: esso è una commedia drammatica di 106 minuti che descrive le pratiche mediche (quali lobotomie e elettroshock) presenti nell'America degli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. L'argomento porrà l'accento su una questione sociale molto delicata e solo raramente chiamata in causa in pellicole cinematografiche presenti in manifestazioni internazionali come il Festival di Venezia. La seconda giornata proseguirà anche con un film tra i più attesi di quest'edizione ovvero "La favorita" di Yorgos Lanthimos.

I FILM IN CONCORSO NELLA SECONDA GIORNATA

La seconda giornata del Festival del Cinema di Venezia sarà caratterizzata anche da una pellicola molto attesa, data tra le papabili vincitrici del Leone d'Oro. Il film si intitola "La favorita" del cineasta greco Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Rachel Weisz. Ambientata nell'Inghilterra del XVIII secolo, la storia racconta la rivalità tra Lady Abigail e Lady Sarah per diventare la preferita della regina e approfittare della sua follia. Ultimo film dei tre oggi in concorso è "Roma", il cui titolo non ha nulla a che vedere con la città eterna. Roma, in questo caso, è uno storico quartiere di Città del Messico nel quale si racconta la storia e le difficoltà di una famiglia borghese negli anni 70 all'interno della quale verrà concesso ampio spazio all'importanza delle figure femminili (con una vera e propria lode al matriarcato). Tale pellicola è diretta dal regista messicano Alfonso Cuarón e sarà distribuita da Netflix.

