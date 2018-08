Matrimonio di Nino Formicola in tv? / "Io e la mia Alessandra ci sposiamo a metà settembre"

Dopo la proposta di matrimonio arrivata in diretta a L'Isola dei famosi, Nino Formicola è prossimo alle nozze con la sua fidanzata Alessandra, in programma per il 15 settembre.

30 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Nino Formicola e Alessandra Raya

Le aveva chiesto di sposarlo durante l'esperienza all'Isola dei famosi, reality show che poi aveva vinto. In tale occasione Nino Formicola aveva capito di non poter vivere senza la sua Alessandra Raya, manager al suo fianco da nove anni e con la quale convive da sette. E, a quanto pare, questa promessa si trasformerà presto in realtà come confermato nell'intervista rilasciata da Gaspare al settimanale 'Oggi'. In essa, infatti, il comico rivela che la cerimonia si terrà il 15 settembre nel borgo medievale di Castell'Arquato in provincia di Piacenza davanti a pochi amici e parenti. La sua idea di matrimonio è ben chiara: "Sarà una cerimonia intima, normale. Sa, a volte io mi scorso perfino di essere un personaggio. Spero sarà emozionante perché senza lacrime e commozione che matrimonio è? Ho scelto la chiesa che feci vedere ad Alessandra anni fa, dicendole: 'Se mai mi sposerò, lo farò qui'."

L'IMPORTANZA DE L'ISOLA DEI FAMOSI

L'avventura a L'Isola dei famosi ha fatto capire a Nino Formicola quando Alessandra sia importante per lui: "Quando entri nella routine della convivenza non ci pensi, hai già tutto. Pensavo che il matrimonio fosse solo una formalità. E invece all'Isola mi sono reso conto che la mia vita aveva senso solo con lei". Sono tante le caratteristiche che il comico apprezza della sua futura moglie a partire dal suo carattere, dall'aspetto fisico e dalla notevole cultura. È così che lui, che si definisce single incallito, ha deciso di non doversela lasciar scappare anche se ancora oggi non capisce per quale motivo Alessandra voglia stare insieme a lui. "Sono pesante, come tutti i comici ho un lato serio, pignolo, andare d'accordo con me non è facile". Anche dopo la scomparsa dell'amico e collega Andrea Brambilla (Zuzzurro), Alessandra ha continuato a credere in lui, soprattutto quando la gente faceva domande senza senso in merito al futuro della sua carriera.

I PROGETTI PER LA PROSSIMA STAGIONE

Nei prossimi mesi, che segneranno i 40 anni di carriera per Nino Formicola, non i sono in programma appuntamenti a teatro. Gaspare sarà infatti protagonista di una trasmissione su Radio 101 insieme a Teo Teocoli, nella quale parleranno di attualità usando la loro proverbiale ironia, un po' come accadeva in passato in 'Emilio'. E in tv ha un grande sogno ovvero fare da commentare alla prossima edizione de L'Isola dei famosi. Tra gli interessi di Formicola, ce n'è anche uno che ha sorpreso lo stesso attore ovvero l'amore per la cucina. Si tratta di un hobby nato quasi per caso, quando lui era costretto a mangiare sempre al ristorante: "I piatti casalinghi lì non li trovi. Così mi sono messo a cucinare tutto quello che non va di moda, dalle lasagne alla pasta alla norma". E chissà che non sia proprio questa sua grande passione a riportarlo in tv, magari nella prossima edizione di Masterchef Italia Celebrity.

