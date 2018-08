Meghan Markle/ La fitta agenda della duchessa di Sussex e le dichiarazioni del fratellastro

Meghan Markle, la fitta agenda piena d'impegni della duchessa di Sussex e le dichiarazioni del fratellastro che le danno il tormento... ecco cosa dovrà fare in questi giorni.

Meghan Markle e il Principe Harry sono tornati agli impegni di sempre nella giornata di ieri. Se vi state chiedendo che lavoro facciano i duchi di Sussex, vi sveliamo subito l’arcano. Il loro compito è quello di presenziare durante gli eventi della Royal Family. Proprio ieri infatti, la coppia ha partecipato al musical Hamilton, al Victoria Palace Theatre di Londra. L’estate di Harry e Meghan nonostante la “pausa” è stata ugualmente movimentata. La coppia infatti è stata prima a Balmoral dalla Regina Elisabetta, ma anche a Laglio sul Lago di Como, ospiti di George e Amal Clooney. Successivamente lei è voltata da sola a Toronto, in Canada. E addirittura – probabilmente - negli USA. Anche Harry si è spostato da solo. Prima in Olanda e poi in Botswana. Dopo il relax però, da ieri è tempo di ritornare ufficialmente a lavorare a Kensington Palace. L’evento dedicato al musical infatti, pare essere solo l’inizio. L’agenda autunnale di Meghan Markle è già pienissima di impegni. Dopo ieri, il prossimo 4 settembre ci sarà un nuovo evento da portare a termine.

L’agenda di Meghan e le dichiarazioni del fratellastro

Il 4 settembre Meghan Markle sarà la protagonista di un evento benefico: stavolta però a favore di WellChild, associazione che aiuta i bambini malati e le loro famiglie. Il 6 settembre invece, sempre la duchessa di Sussex presenzierà alla serata di 100 Days to Peace, gala musicale per l’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale (location Central hall Westminster). Anche qui gli incassi andranno in beneficenza a tre associazioni che sostengono i reduci sofferenti di traumi bellici. Tutto questo inoltre, accadrà ancor prima di partire per la vera luna di miele in Australia e nel Pacifico. Nel frattempo, la famiglia d’origine di Meghan continua a darle il “tormento”. Questa volta, l'oggetto di discussione è l'intera Royal Family: secondo Thomas jr, i Markle non sono stati trattati come i Middleton. In base alle sue dichiarazioni, i Markle non avrebbero ricevuto lo stesso benvenuto che Kensington Palace avrebbe invece riservato alla famiglia di Kate: "Non vedo perché la nostra famiglia sia diversa" è stata la sua rammaricata conclusione.

